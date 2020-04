Gemeinderat tagt in der Gigelberghalle

Die Kommunalpolitik in Biberach startet am Montag, 4. Mai, wieder mit Sitzungen. Den Auftakt macht der Hauptausschuss. Damit die erforderlichen Abstandregelungen eingehalten werden können, finden Sitzungen bis auf Weiteres in der Gigelberghalle statt, die ausreichend Platz für Sitzungsteilnehmer und Zuschauer bietet, so die Mitteilung der Stadtverwaltung.

Fast zwei Monate hatte es aufgrund der Corona-Pandemie keine Sitzungen gegeben. „Mittlerweile wurden die Corona-Vorschriften etwas gelockert und es kehrt ein Stückweit Normalität ein“, teilt die Stadtverwaltung mit. Daher haben sich Gemeinderat und Verwaltung entschlossen, auch wieder das Sitzungsgeschehen anlaufen zu lassen. Üblicherweise tagt der Gemeinderat im Ratssaal im Rathaus und weicht nur zu besonderen Anlässen in andere Hallen aus. „Um den aktuell erforderlichen Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter zu wahren, finden Sitzungen in der Gigelberghalle statt“, so die Verwaltung. Kleinere Gremien wie das Jugendparlament können im Rathaus tagen.

Es wurde eine Sitzordnung erstellt, die für alle Teilnehmer großzügige Abstände ermöglicht. Die Zuschauer können das Sitzungsgeschehen von der Empore verfolgen, Rat, Presse und Verwaltung finden im Erdgeschoss Platz. „Aufgrund dieser großzügigen Unterbringung und weiterer Vorkehrungen wie einer Zugangsregelung durch Ordner, sind keine weiteren Schutzmaßnahmen vorgeschrieben“, so die Stadtverwaltung.