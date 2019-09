Gemeindefest mit hohen Auszeichnungen

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde hat das Gemeindefest im Hölzle zum Anlass genommen um einige Bekanntmachungen und Auszeichnungen an die Gemeinde zu tragen.

Während die höchste Auszeichnung der Evangelischen Landeskirche und die Überreichung des Sigels „Faire Gemeinde“ erfreulich aufgenommen wurden, war die Gemeinde über den Wechsel des Pfarrer Johannes Schüz nach Ravensburg weniger erfreut.

Beim Gemeindefest im Grünen im Hölzle wurde bekanntgegeben, dass die drei langjährigen Kirchengemeinderäte Margarete Kührt, Erwin Gering und Adelheid Olischläger die Brenzmedaille in Bronze, die höchste Auszeichnung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, erhalten werden.

Dekan Hellger Koepff, Pfarrerin Birgit Schmogro und Pfarrer Peter Schmogro überreichten die Auszeichnung an Margarete Kührt und Erwin Gering. Adelheid Olischläger konnte die Auszeichnung wegen einem ärztlichen Einsatz in Tansania nicht persönlich entgegennehmen.

Höchste Auszeichnung

Als 16-Jährige hatte Margarete Kührt bereits die Leitung einer Jugendgruppe in ihrer Heimatgemeinde Heilbronn-Böckingen übernommen. 1994 schließlich wurde sie in den Kirchengemeinderat der Biberacher Friedenskirche gewählt, dem sie bis heute angehört.

Von 2001 bis 2014 begleitete sie das Amt der 1. Vorsitzenden. Kührt wirkt im Besuchsdienst mit und gehört zu den Gründerinnen des Christlich-Muslimischen Frauentreffs.

Neben ihrer Tätigkeit im Weltladen und im Diakonieausschuss setzt sie sich als Brotbotschafterin des Kirchenbezirks für die Aktion „Brot für die Welt“ ein. Ehepaar Schmogro überreichte die Brenzmedaille sowie die Urkunde von Landesbischof Frank Otfried July.

Erwin Gering wirkt in der fünften Amtsperiode als Kirchengemeinderat. 1983 erstmals gewählt, setzte er von 1995 bis 2001 aus und vertritt seither den Ortsteil Bergerhausen im Kirchengemeinderat der Heilig Geist Gemeinde.

Besonders am Herz liegen Gering die Gottesdienste, bei der er den Mesnerdienst in Bergerhausen übernimmt sowie häufig bei Bestattungen auf dem evangelischen Friedhof. Gering leitet den Seniorenclub Bergerhausen.

Dekan Hellger Koepff erinnerte darüber hinaus Gerings Einsatz in den verschiedenen Gremien des Kirchenbezirks und bei Vorbereitung und Durchführung der kommenden Kirchenwahl.

Auch Adelheid Olischläger verbindet den Einsatz für die Kirchengemeinde mit einem großen weltweit schlagenden Herz. „Es passt, dass Adelheid Olischläger heute nicht hier ist, sondern in Tansania kranke Kinder behandelt“, betonte Dekan Hellger Koepff.

1989 wurde sie in den Kirchengemeinderat der Stadtpfarrkirche gewählt, seit 2001 bis zur Fusion im vergangenen Jahr hatte sie neben Pfarrer Ulrich Heinzelmann den Vorsitz inne. Die Brenzmedaille wird zu einem späteren Zeitpunkt überreicht.

Johanna Ewig-Spur, Fachreferentin im Diakonischen Werk Württemberg, zeichnete die Biberacher Gesamtkirchengemeinde als „Faire Gemeinde“ aus. Dieses Siegel verleiht Brot für die Welt an Kirchengemeinden, die sich verpflichten, in ihrer gesamten Arbeit nachhaltig zu wirtschaften. An fünf Gemeindehäusern wird künftig eine Plakette auf diese Selbstverpflichtung hinweisen.

„Die Biberacher Gemeinden gehören damit zu den ersten, die diesen Schritt konsequent gegangen sind, rund 30 Gemeinden haben das Siegel erhalten, weitere rund 80 sind im Zertifizierungsprozess“, würdigte Ewig-Spur den Einsatz der Biberacher Projektgruppe.

Dekan Hellger Koepff dankte der Projektgruppe für die jahrelange Beharrlichkeit. „Die Auszeichnung als Faire Gemeinde verstehen wir als Ansporn, auf diesem Weg weiterzugehen. Wir wollen die Gemeindeglieder animieren, in ihrem Alltag nach den gleichen fairen Kriterien einzukaufen.“

Abschied von Schütz und Bleher

Eine Nachricht, die viele nicht erfreuen wird, gab Pfarrer Johannes Schüz von der Biberacher Bonhoefferkirche beim Gemeindefest bekannt. Demnach wurde er auf die Pfarrstelle Ravensburg-Eschach gewählt und werde voraussichtlich Ende Januar wechseln.

Auch Pfarrerin Daniela Bleher verabschiedete sich von der Gemeinde mit einer Abschiedspredigt. Sie wirkt seit 1. September als Klinikpfarrerin in Bad Urach.