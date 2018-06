Gemeindeduell steigt in Warthausen

Ein Gemeindeduell zwischen der SGM Warthausen/Birkenhard und dem SV Schemmerhofen steht in der Fußball-Kreisliga A II auf dem Programm. Tabellenführer Achstetten hat Heimrecht gegen den SV Mietingen II. Burgrieden trifft auf Inter Laupheim. Anstoß ist bei allen Spielen am Sonntag, 24. September, um 15 Uhr.

Seine Tabellenführung eindrucksvoll verteidigt hat die TSG Achstetten im Gastspiel bei Maselheim-Sulmingen. Der Gegner am Sonntag heißt SV Mietingen II und wird für die TSG eine Herausforderung sein. Die Gäste haben eine stabile und kompakte Mannschaft und werden den Gastgebern einiges abverlangen. Trotzdem ist die TSG Achstetten in der Favoritenrolle.

Nach einem spielfreien Sonntag greift die SGM Warthausen/Birkenhard wieder ins Geschehen ein. Zu Gast ist der SVS aus der Nachbargemeinde Schemmerhofen. Für beide Teams ist dies ein wichtiges Spiel. Der SV Schemmerhofen scheint nicht in Bestform zu sein, wie der knappe Erfolg gegen die SG Mettenberg zuletzt zeigte. Aber auch die SGM ging in der noch jungen Saison schon durch ein tiefes Tal. Vielleicht gibt diese Begegnung, die in Warthausen stattfindet, Aufschluss darüber, wo beide Mannschaften wirklich stehen.

Noch immer ohne Punkte und ganz am Tabellenende steht die SG Mettenberg. Die Mühen des Aufsteigers werden einfach nicht belohnt, wie zuletzt in Schemmerhofen. Eine weitere Möglichkeit zu Punkten zu kommen ist das Heimspiel gegen den SC Schönebürg. Der Sportclub hatte gegen den SV Baustetten knapp das Nachsehen und will aus Mettenberg drei Punkte mitnehmen.

Einfach nicht richtig vorwärts kommt der FC Wacker Biberach. Das Remis in Laupertshausen sorgte in der Tabelle nicht gerade für den großen Sprung nach oben. Im Heimspiel gegen die TSG Maselheim-Sulmingen rechnet sich Wacker aber mehr aus. Die Gäste werden alles tun, um die Platzherren erneut nicht über ein Unentschieden hinaus kommen zu lassen.

Ordentliches Stück Arbeit

Der SV Baustetten bekommt Besuch vom SV Laupertshausen. Man wird den Eindruck nicht los, dass sich der SVB immer noch irgendwie schwer tut. Leicht scheinen die Spiele für die Baustetter nicht zu sein, auch gegen den SV Laupertshausen dürfte wieder ein ordentliches Stück Arbeit anstehen. Der SVL kann in Baustetten frei aufspielen und die Dinge auf sich zukommen lassen.

Die SF Bronnen reisen zum TSV Ummendorf II. Bronnen kam im Heimspiel gegen den SV Äpfingen mit 0:4 unter die Räder und wird versuchen, gegen den TSV diesmal zu einem guten Ergebnis zu kommen. Sollte dies aber schiefgehen, dann ist bei den Sportfreunden in den nächsten Wochen Schluss mit lustig.

Alles andere als lustig ist es bereits beim SV Burgrieden. Nach der Niederlage beim SV Mietingen II ist die Mannschaft auf dem zwölften Tabellenplatz angekommen. Drei Niederlagen in Folge haben den guten Start restlos vergessen gemacht und der SVB muss sich zumindest in den nächsten Wochen nach hinten orientieren. Besser sieht es bei den Gästen vom FC Inter Laupheim aus. Die Mannschaft sammelt fleißig Punkte und ist mittlerweile in der ersten Tabellenhälfte angesiedelt. Deshalb ist der SV Burgrieden in diesem Heimspiel in der Außenseiterrolle.