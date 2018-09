Gemeindederby endet unentschieden

Im Gemeindederby haben sich in der Fußball-Kreisliga A II Schemmerhofen und Altheim/Schemmerberg 3:3 getrennt. Warthausen/Birkenhard kam zu Hause über ein Remis nicht hinaus. Das Spitzenspiel in Alberweiler endete 1:1.

SV Alberweiler – SV Burgrieden 1:1 (1:0). Das Spitzenspiel litt erheblich unter den starken Sturmböen. Für beide Teams war es schwer, den Ball zu kontrollieren. Die Gastgeber gingen durch Claudio Sortino in Führung (20.). Eine schwere Verletzung eines Gästespielers, kurz vor der Halbzeit, überschattete den weiteren Spielverlauf. Der SVB kam durch Tobias Schaich zum verdienten 1:1 (78.). Tore: 1:0 Claudio Sortino (20.), 1:1 Tobias Schaich (78.). Res.: 4:2.

SV Schemmerhofen – SGM Altheim/Schemmerberg 3:3 (3:0). Zwei grundverschiedene Halbzeiten sahen die zahlreichen Zuschauer im Gemeindederby. Hälfte eins gehörte den Gastgebern, die höher hätten führen müssen. In Halbzeit zwei war dann die SVS-Führung binnen acht Minuten verspielt. Am Ende musste der SVS mit dem Remis noch zufrieden sein. Tore: 1:0, 3:0 Jannis Graf (2., 37.), 2:0 Kim-Joel Lück (13.), 3:1 Tim Schütt (55.), 3:2 Dominik Bareth (60.), 3:3 Tobias Dobler (63.).

SGM Laupertshausen/Maselheim – SV Äpfingen 1:2 (1:0). Die Gastgeber versäumten es in Halbzeit eins die Führung auszubauen. Im zweiten Durchgang waren dann die Gäste besser und drehten das Spiel noch. Äpfingens Sieg war glücklich, aber nicht unverdient. Tore: 1:0 Lars Feldt (26.), 1:1 Andreas Paal (51. FE), 1:2 Christopher Ruf (73.). Res.: 0:1.

TSV Wain – SV Mietingen II 2:2 (2:2). Mit einem frühen Doppelschlag überraschten die Gäste die Heimelf. Mit Kampfgeist schaffte Wain aber frühzeitig den Ausgleich, in einer insgesamt schwachen Partie. Tore: 0:1 Armin Enslinger (2.), 0:2 Markus Denzel (9.), 2:1 Zeljko Haramina (11.), 2:2 Timo Kammerer (16.).

SF Bronnen – SG Mettenberg 3:1 (1:1). Die Zuschauer sahen ein gutes, ausgeglichenes Spiel. Bei der Chancenauswertung hatten aber die Sportfreunde die Nase vorn. Daher geht der Heimerfolg in Ordnung. Tore: 1:0, 3:1 Marius Baur (7., 86.), 1:1 Tobias Guggenmoser (42.), 2:1 Philipp Lebherz (58.). Res.: 4:0.

SV Sulmetingen II – SC Schönebürg 1:3 (1:2). Der Gast siegte verdient. Zwei grobe Abwehrfehler der Gastgeber machte es dem SCS einfach, Tore zu erzielen. Tore: 0:1, 1:2 Andreas Häußler (10., 45.), 1:1 Moritz Beyerlin (29.), 1:3 Michael Gaum (67.).

SGM Warthausen/Birkenhard – FC Wacker Biberach 1:1 (0:0). Die SGM hatte in Halbzeit eins mehr Zug zum Tor, verwertete aber die sich bietenden Chancen nicht. Der zweite Durchgang verlief ausgeglichen. Dem Gast gelang mit Windunterstützung das 1:0 durch Enes Vesnic (89.). In der Nachspielzeit glich SGM-Spieler Jochen Hauler per Foulelfmeter zum verdienten 1:1 aus. Bes. Vork.: Rot für Selin Leicht (90./SGM). Res.: 4:2.