Gemeindebeauftragte geben Menschen in Not eine Stimme

Beim Forum der Gemeindebeauftragten im Alfons-Auer-Haus haben Dekan Stefan Ziellenbach und der Leiter der Caritas Biberach-Saulgau, Peter Grundler, Mitarbeitern der Caritas ihre Beauftragungsurkunde überreicht.

Das Projekt „Caritas und Gemeinde – Caritas im Lebensraum“ soll die katholischen Kirchengemeinden in der Gestaltung und Umsetzung ihres caritativen und diakonischen Auftrags ermutigen und unterstützen. Hierfür stehen seitens der Caritas Mitarbeiter als Gemeindebeauftragte und persönliche Ansprechpartner zur Verfügung. Sie bilden mit den jeweiligen Vertretern der Kirchengemeinden ein „Tandem“, das die weiteren Aktivitäten begleitet und voranbringt.

In seiner Ansprache betonte Dekan Ziellenbach die Wichtigkeit des diakonischen Auftrags der Kirche. Hier seien engagierte Frauen und Männer in vielfältiger Weise in der tätigen Nächstenliebe aktiv, wie zum Beispiel in Besuchsdiensten, der Nachbarschaftshilfe, den Orten des Zuhörens, in der Flüchtlingshilfe, Schaffung von Begegnungsräumen für Bedürftige oder der Gestaltung von Gottesdiensten. Es brauche Menschen, die mit Rat und Tat denen zur Seite stehen, die keine Stimme haben und keine Kraft, um auf ihre Notlage aufmerksam zu machen. Daraus entstehen gemeindliche Netzwerke, die allen Menschen offen stehen.

Nach einer Austauschrunde mit den Mitarbeitern der verschiedenen Beratungsdienste der Caritas sicherte Pfarrer Ziellenbach zu, die dort angesprochenen Anliegen und Themen in die Dekanatsleitung einzubringen und daran zu arbeiten, den diakonischen Prozess voranzubringen.

Am Ende des Forums sprach er allen den Segen für die wichtige gemeinsame Aufgabe aus.