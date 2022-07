Gelungenes Sommerfest bei LERNEN FÖRDERN Biberach e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 9. Juli feierten die betreuten Kinder und Jugendlichen mit ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern und etlichen „Ehemaligen“ beim alljährlichen Sommerfest des gemeinnützigen Trägervereins.

Das Wetter war toll – und so konnten alle Attraktionen und Angebote wie gewohnt im Freien stattfinden. Der geschäftsführende Vorsitzende, Werner Krug, begrüßte viele Gäste, darunter den CDU-Bundestagsabgeordneten Josef Rief. Krug bedankte sich in seiner Auftaktrede bei allen, die das Fest möglich gemacht haben: den mitwirkenden Kindern, der gesamten Belegschaft und Franz Graf, dem Hausmeister, der dieses Fest maßgeblich mit vorbereitet hat. Werner Krug freute sich, dass nach zwei Jahren wieder einmal unbeschwert gefeiert werden kann, er befürchte jedoch einen raschen Anstieg von Corona-Erkrankungen im Herbst. LERNEN FÖRDERN habe während den Lockdowns in 2020 und 2021 seine Einrichtungen nicht geschlossen, sondern mit kreativen Angeboten die Kinder und deren Eltern „bei der Stange gehalten“. Dafür sei er dem Leitungsteam und den einzelnen Betreuer*innen sehr dankbar.

Es wurde getrommelt, gesungen und getanzt, die Cocktailbar, ein Stand mit Tattoos und die Schmink-Ecke hatten regen Zulauf. Die Clownin MOKI brachte Klein und Groß mit megagroßen Seifenblasen zum Staunen und Mitmachen. Das traditionelle Biber-Enten-Rennen auf der Riß gewann Jahn Pontzen, der mit seiner Familie in den Biber-Park gehen darf. An einem weiteren Stand wurden selbstgemachte Marmeladen angeboten, die in der „Aktivierungsmaßnahme für Erziehende“ hergestellt worden waren.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Bratwürste und Pommes, viele leckere Kuchen, die hauptsächlich von Eltern gespendet wurden. Waffeln aus 30 Eiern, 4 l Milch und 3 kg Mehl sowie Zucker erhielten ebenfalls regen Zuspruch.

Etwa 70 Musiker*innen der „Kleinen Schützenmusik“ überraschten die Gäste mit einem Potpourri aus beschwingten Melodien wie „Italo Pop-Classic“ oder „When the lion sleep tonight“ – und dem Schützen-Lied „Rund um mich her ist alles Freude“. Einen wunderschönen Abschluss des Sommerfestes 2022 bot die Fahnenschwinger-Gruppe der Schützendirektion Biberach mit ihren weithin hörbaren Trommeln.