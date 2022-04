Gelungener Neustart für Schoenenbergers

Nach zwei Jahren Corona-Pause haben die Tanzsportvereine rund um den Bodensee wieder zu Turnieren in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen eingeladen. Zwei Paare der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach waren in Konstanz und Friedrichshafen am Start.

In Konstanz traten Arno und Andrea Kalkuhl bei den Senioren III in der S-Klasse an. Trotz krankheitsbedingter Absagen waren insgesamt 23 Paare aus Deutschland, Österreich und der Schweiz am Start. Kalkuhl/Kalkuhl zeigten laut TSA-Mitteilung überzeugende Leistungen in allen Tänzen und erreichten sicher die Zwischenrunde der besten zwölf Paare. Auch dort präsentierten sie den Langsamen Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep. Am Ende fehlte nur wenig zum Einzug in die Endrunde der besten sechs Paare. Für Kalkuhl/Kalkuhl schlug letztlich Platz sieben zu Buche.

Nach sieben Jahren Pause bei den Standardtänzen starteten Birgit und Christophe Schoenenberger beim Bodenseetanzfest in Friedrichshafen im Turnier der Senioren-II-B-Klasse. Neun Paare traten dort an. Durchaus aufgeregt brachten Schoenenberger/Schoenenberger die fünf Standardtänze aufs Parkett und zogen überraschend in die Endrunde der besten sechs Paare ein. Dort belegten sie am Ende Rang fünf und feierten somit einen gelungenen Neustart.