Gelungener DM-Test für Bader und Weggenmann

Beim Ravensburger Altstadtrennen haben Moritz Bader und Erik Weggenmann vom RSC Biberach einen erfolgreichen Test vor der DM mit Start und Ziel in Reinstetten hingelegt. Die anspruchsvolle Runde führte durch Ravensburgs Zentrum. Start und Ziel war am Marienplatz. Das Hauptrennen mit 50 Runden (circa 55 Kilometern) trug die U17-Jugendklasse aus. Moritz Bader und Erik Weggenmann nutzten dieses Rennen als schnelle Einheit vor dem Saisonhöhepunkt am kommenden Sonntag. In jeder zehnten Runde wurden Wertungspunkte vergeben, Bader gewann die ersten drei Wertungen. Bei der vierten Wertung hielt sich das RSC-Duo zurück, um sich dann gemeinsam vom Feld abzusetzen. Durch Gewinn der letzten Wertung sicherte sich Weggenmann den zweiten Platz in der Gesamtwertung hinter Bader.