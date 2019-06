Gelungener DM-Auftakt für AMC-Duo

Florian Ruedi vom AMC Biberach hat beim ersten und zweiten Lauf der deutschen Trial-Meisterschaft in Neunkirchen bei Saarbrücken zweimal Platz sieben belegt. Mirco Buck erreichte die Ränge neun und acht.

In Neunkirchen mussten zehn Sektionen und drei Runden gefahren werden. Die Sektionen hatten einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad, waren technisch sehr anspruchsvoll und mit steilen Waldsektionen. Florian Ruedi fährt das erste Mal in der höchsten deutschen Trialklasse (A-Lizenz International). Mirco Buck fährt eine Klasse tiefer in der Klasse zwei (B-Lizenz). Das Wetter war richtig gut, der Boden war trocken. Die Hänge dagegen waren schwierig zu fahren, da wegen des trockenen Bodens nicht so viel Gripp aufgebaut werden konnte wie bei feuchtem Wetter.

In Lauf eins verlief die erste Runde bei Mirco Buck wie befürchtet: Viele nicht geschaffte Sektionen, weil noch keine Spuren eingefahren waren, und seine Gegner schauten sich das Ganze an und profitierten von diesen Fahrspuren. Nach der ersten Runde hatte nur ein Fahrer seiner Klasse mehr Strafpunkte als Buck. Die zweite Runde lief besser, er steigerte sich ständig. Selbst die ganz schweren Sektionen meisterte er fehlerfrei. In der dritte Runde konnte Buck dieses Level halten. Am Ende sicherte er sich den neunten Platz.

Ruedi war dieses Mal etwas angespannt, da er in der neuen Klasse noch keine Erfahrung gesammelt hatte, während seine Konkurrenten mehr Erfahrung vorweisen konnten. Schon zu Beginn zeigte er aber, dass er absolut in diese Klasse gehört und beendete Sektion eins mit nur einem Strafpunkt. Die erste Runde schloss Ruedi auf dem vierten Platz ab. In Runde zwei unterliefen ihm dann kleine Missgeschicke, die ihm jeweils fünf Strafpunkte einbrachten. Die dritte Runde verlief ähnlich wie die zweite. Das Resultat war schließlich der siebte Platz in der Endabrechnung.

Im zweiten Lauf war die Hitze noch einmal etwas größer. Bis auf fünf waren die Sektionen verändert worden. Diesmal musste Buck nicht als Erster starten. Nach der ersten Runde leuchtete Platz vier auf dem Ergebnismonitor auf. Die zweite Runde begann wiederum gut für den AMC-Fahrer, im weiteren Verlauf sammelten sich dann jedoch einige Strafpunkte an. In der dritten Runde ließ bei Buck wegen der Hitze die Konzentration etwas nach, was sich vor allem in den technisch schweren Sektionen bemerkbar machte. Buck schaffte es schlussendlich auf Platz acht.

Ruedi strahlte am zweiten Tag mehr Leichtigkeit aus, er startete als Siebtletzter. Die erste Runde begann der AMC-Fahrer wieder richtig gut, nur eine Sektion bereitete ihm wie auch den anderen Fahrern Kopfzerbrechen. Nach der ersten Runde lag Ruedi auf dem vierten Platz. Die zweite Runde lief anschließend nicht ganz so gut, die Konkurrenten kamen etwas näher. Ruedi, mit Abstand der jüngste Fahrer im Feld, zeigte sich davon unbeeindruckt, was er in der dritten Runde unter Beweis stellte. Nur zwei Sektionen schaffte er nicht. Am Ende schlug erneut Platz sieben zu Buche, was einen sehr gelungenen Einstieg in diese Klasse bedeutete.

In rund zwei Wochen steht der dritte und vierte DM-Lauf in Frammersbach (Nordbayern) auf dem Programm.