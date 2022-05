Gelungener Auftakt nach langer Pause

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich geht es wieder los!! Mit dem Musikfrühling starten wir Gaukler nach zwei Jahren mit wenigen Auftritten und pandemiebedingter Trainingspause wieder in die Saison. Bei strahlendem Sonnenschein und tollem Publikum konnten wir unser Können zeigen. Ab jetzt folgen Schlag auf Schlag die Termine: vom Rosenfest, über das Berg-Fest in Berg bis hin zu Schützen – beinahe jedes Wochenende kann man uns nun bei Auftritten sehen. Du suchst noch nach einem neuen Hobby? Dann melde dich bei uns! Wir trainieren das ganze Jahr über und sind nicht nur an Schützen im Einsatz. Unsere weiteren Highlights sind die Südtiroler Ritterspiele, das Spektakulum am Riffelhof sowie viele private Feste und Events. Wir suchen junge Menschen, die Lust haben, Teil unserer Gruppe zu werden – egal ob Akrobaten oder Musiker. Nähere Infos und Kontakte findest du auf: www.gaukler-bc.de.