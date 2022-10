Geld für regionale Technologietransfermanagerin

Mit den Geldern aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) fördert das Wirtschaftsministerium in Baden-Württemberg in der laufenden Förderperiode 2021 bis 2027 auch das Innovations- und Technologietransferzentrum ITZ plus in Biberach.

Rund 126 000 Euro können so für die Beschäftigung eines regionalen Technologietransfermanager bereitgestellt werden. Technologietransfer beschreibt den Vorgang, Ergebnisse aus der Forschung zur aktiven Anwendung in Unternehmen zu bringen. Die Unternehmen wiederum können im weiteren Forschungsprozess mit Daten aus der praktischen Umsetzung der Ergebnisse helfen. Technologiemanagerinnen fungieren als beratende und vernetzende Schnittstelle zwischen beiden Seiten.

Der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) sieht darin großes Potenzial: „Mit dem ITZ plus haben wir hier in Biberach einen hochleistungsfähigen Innovationsmotor, auf den wir besonders stolz sind. Forschung, Entwicklung und Umsetzung geben sich hier die Klinke in die Hand und schaffen so Räume für Technologie und Prozesse von morgen.“

Um regionale Strukturförderung zu betreiben, erhält Baden-Württemberg in der Förderperiode 2021 bis 2027 rund 279 Millionen Euro von der Europäischen Union aus dem EFRE. Die ausgewählten Projekte seien an der Innovationsstrategie des Landes ausgerichtet und unterstützten die Schwerpunkte Zukunftstechnologien und Kompetenzen sowie Ressourcen- und Klimaschutz, heißt es in der Mitteilung.