Geld für Projekte zur Berufsorientierung

Mit rund 5,2 Millionen Euro unterstützt das Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus im Zuge seines Reformkonzepts „Übergang Schule-Beruf BW“ in diesem Jahr Jugendliche und Schüler aus ganz Baden-Würtrtemberg bei der persönlichen Berufsorientierung. Davon profitieren auch vier Schulen aus dem Landkreis Biberach, die zusammen 146 050 Euro für Projekte zur Berufsorientierung erhalten. Dies teilt der Biberacher CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger mit.

Das aus den Fördertöpfen in den Kreis Biberach fließende Geld kommt der Karl-Arnold-Schule und der Matthias-Erzberger-Schule Biberach, der Beruflichen Schule Riedlingen und der Kilian-von-Steiner-Schule Laupheim zugute. 105 000 Euro davon gehen in die Einrichtung eines Bildungsgangs „Ausbildungsvorbereitung dual“ (AVdual). Schülerinnen und Schüler sollen so im Anschluss an den Besuch der allgemein bildenden Schule über eine einjährige individuelle Ausbildungsvorbereitung mit dualem Ansatz zu einer Ausbildung geführt werden.

Die übrigen 41 050 Euro erhelten die beruflichen Schulen für die Einrichtung eines Regionalen Übergangsmanagements (RÜM). Dabei sollen in einer regionalen Steuerungsgruppe alle am Übergang Schule – Beruf beteiligten regionalen Akteure mitwirken und schwerpunktmäßig Konzepte für eine bessere und breitere Berufsorientierung erarbeiten.

Thomas Dörflinger, CDU-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Biberach und fraktionsinterner Sprecher für die berufliche Ausbildung, freut sich vor allem über den ganzheitlichen Ansatz des Reformkonzepts: „Eine intensive und systematische Berufsorientierung ist ein wichtiger Baustein unserer künftigen Bildungsgenerationen auf dem Weg zum richtigen Ausbildungsplatz. Mit dem Ausbau des Angebotsspektrums unserer beruflichen Schulen decken wir gut die individuellen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern ab und fördern damit deren Vorstellungen hinsichtlich persönlicher Fähigkeiten und Neigungen.“ Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen würden die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt, ihre Bildungs- und Erwerbsbiografie eigenverantwortlich zu gestalten, so Dörflinger. „Damit schaffen wir großen Mehrwert für Schülerinnen und Schüler und Betriebe gleichermaßen.“