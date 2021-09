Geiser verteidigt Trikot der Gesamtführenden

Die Newcomer-Tour der U17-Fahrerinnen ist bei der Deutschland-Tour in Erlangen und Nürnberg ausgetragen worden. Hanna Geiser vom RSC Biberach verteidigte dabei das Trikot der Gesamtführenden in der Jugendsichtungsserie des Bunds Deutscher Radfahrer (BDR).

Die 50 Starterinnen, darunter auch sechs Gastfahrerinnen aus Italien, gestalteten das Renngeschehen sehr schnell. Auf dem rund 4,8 Kilometer langen Rundkurs wurden immer wieder Attacken gefahren. „Die Italienerinnen waren äußerst stark und wollten sehr früh das Rennen für sich bestimmen“, sagte Hanna Geiser. Die Ausreißversuche blieben dennoch ohne Erfolg. In Runde sieben erlitt Geiser einen technischen Defekt. „Ich hatte dann ein Problem mit der Schaltung. Das warf mich ein gutes Stück zurück. Eine Runde habe ich gebraucht, um wieder zum Feld aufzuschließen“, so die 16-Jährige. Dies habe viel Kraft gekostet. Im Schlussspurt konnte sie sich nicht mehr durchsetzten und wurde am Ende Elfte.

Am zweiten Tag ging es für die Jugendfahrerinnen über eine 55 Kilometer lange, sehr wellige Strecke. Hier versuchten die Italienerinnen wieder mehrfach, dem Rennen ihren Stempel aufzudrücken. Doch alle Fluchtversuche wurden abgewehrt. Im letzten Rennabschnitt teilte sich das Fahrerfeld am Berg. „Am Anfang hatte ich dort ein bisschen Probleme und war zu weit hinten. Dennoch konnte ich mich relativ gut über den Hügel bringen und zu den Führenden aufschließen“, so Geiser. „Danach sind etwa zehn Fahrerinnen mit mir weggefahren.“ Mit guter Zusammenarbeit konnte die Spitzengruppe um Geiser ihren Vorsprung weiter vergrößern. Als es auf die Zielgerade ging, positionierte sich die Biberacherin geschickt für den finalen Sprint. Auf den letzten Metern schob sich Geiser an ihren Kontrahentinnen vorbei und verpasste nur ganz knapp den Sieg. „Zwischen der Italienerin Sara Luccon und mir war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber ich bin sehr zufrieden mit meinem zweiten Platz.“

Jan Schlichenmaier, Vorsitzender der Radsportjugend im BDR, lobte laut RSC-Mitteilung die Leistungen seiner Fahrerinnen: „Ein internationaler Vergleich, an diesem Wochenende mit den Italienerinnen, ist für den Nachwuchs immer gut – er zeigt, wo wir stehen.“