Geiser und Fütterling fahren ins Gelbe Trikot

Die Schülermannschaft des Radsportclubs (RSC) Biberach hat bei der ersten Etappe des Vier-Länder-Cups in Niederwangen mehrere Erfolge gefeiert. Mit Hanna Geiser und Jule Fütterling führen zwei Mädchen die Gesamtwertung an.

Hanna Geiser, Rike Fütterling und Julia Servay starteten in Niederwangen in der Altersklasse U11. Auf dem bergigen Kurs mussten zwei Runden absolviert werden. Schon zu Beginn des Rennens konnte sich Geiser von ihren Kontrahenten absetzen und fuhr zunächst mit Emilia Meier aus Eichstetten einen kleinen Vorsprung heraus. Doch an den weiteren Anstiegen konnte die RSC-Fahrerin dann ihren Vorsprung ausbauen und siegte souverän. Fütterling und Servay setzten derweil in der Gruppe dahinter zur Verfolgung an und stellten die Eichstetterin in der zweiten Runde. Bei der Abfahrt zu Start und Ziel wurde hart um die Positionen gekämpft. „Zusammen sind wir ungünstig in den Sprint gefahren und haben uns einklemmen lassen“, so die beiden Radsportlerinnen. Im knappen Sprintfinale belegte Fütterling Platz vier vor Servay, die Fünfte wurde.

Einige Stürze in Runde zwei

Bei den U13-Schülern führte das Rennen über drei Runden und 19 Kilometer. In der ersten Runde blieb das Feld noch zusammen, doch nach einigen Stürzen in der zweiten Runde teilte sich das Feld in mehrere Gruppen. Jule Fütterling konnte sich aus den Stürzen heraushalten und fuhr hinter Hannah Nöhring (SV Weilheim) als Zweite ins Ziel. Yannick Schechinger, der gestürzt war, kämpfte sich wieder nach vorn und erreichte Rang vier. Für die beiden RSC-Fahrer Dominik Allerdinks und Anton Thömmes endete das Rennen auf Platz neun und zehn. „Leider bin ich auch gestürzt und habe dann nur schwer ins Rennen zurückgefunden“, sagte Allerdinks.

Im Rennen der U15-Schüler fuhr Moritz Bader schon früh mit Erik Weggenmann an die Spitze des Felds. Nach einigen Tempoverschärfungen bildete sich eine sechsköpfige Spitzengruppe. „Am ersten Berg hat dann ein Fahrer attackiert, doch wir sind gut mitgekommen“, sagte Bader. „Nach und nach sind dann immer wieder Fahrer bis zum Schluss weggefallen.“ In den letzten zwei Runden waren sie dann zu dritt. Im Schlusssprint unterlag Bader nur knapp seinem Gegner und wurde Zweiter. Weggenmann rollte als Dritter ins Ziel.

Bei den Jugendfahrern wurde zu Beginn des Rennens häufig attackiert. Bis drei Runden vor Schluss verkleinerte sich das Feld Runde um Runde auf sieben Fahrer. Lars Weggenmann konnte sich gut in der Spitzengruppe halten und wurde am Ende Sechster. Henry Fütterling musste sich gegen Ende zurückfallen lassen und erreichte Rang acht.

Sieg für Felix Schaffran

Bei den Einsteigern (U13) ging Tim Schaffran für den RSC Biberach an den Start. Schon sehr früh teilte sich das Fahrerfeld in mehrere Gruppen. Schaffran blieb bis zur Hälfte des Rennens an der Spitze. Nach einigen Tempoverschärfungen am Berg konnte er nur schwer folgen und belegte am Ende Rang drei. Der U15-Einsteiger Felix Schaffran attackierte schon am Start und gab die Führung bis zum Schluss nicht mehr her. Mit großem Abstand rollte er als souveräner Sieger über die Ziellinie.

Die RSC-Fahrer Julian Barth, Alexander Israel und Werner Bader starteten gemeinsam ins Rennen der Jedermannklasse. Schon in den ersten Runden konnte sich eine sechsköpfige Spitzengruppe vom Feld lösen, in der auch Barth und Israel vertreten waren. Zwei Runden vor Schluss verkleinerte sich die Gruppe nochmals. Im Schlussspurt setzte sich Barth geschickt an die Spitze und siegte. Dahinter kam Israel auf Platz vier ins Ziel. Bader belegte am Ende Platz neun.