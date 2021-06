Geiser fährt auf Rang eins in Osterhas

Hanna Geiser vom RSC Biberach ist beim Radrennen in Osterhas bei Zürich (Schweiz) zum Sieg in der Altersklasse U17 gefahren. Für Geiser, die mit dem Team des Württembergischen Radsportverbands (WRSV) antrat, war es nach RSC-Angaben coronabedingt das erste Rennen seit Langem. Für die U17-Fahrer Justin Bellinger und Yannick Schechinger vom RSC Biberach ging es in Gippingen (Schweiz) in dieser Saison los. Sowohl in Osterhas, als auch in Gippingen galt ein strenges Hygienekonzept mit Testpflicht.

Technisch anspruchsvoller Rundkurs

Bei Regen erstreckte sich das Rennen in Osterhas über 45 Kilometer auf einem technisch anspruchsvollen Rundkurs. Für die Fahrerinnen, die pro Runde als Erste und Zweite die Ziellinie überquerten, gab es Punkte. In jeder fünften Runde konnten die ersten fünf Fahrer Zähler sammeln.

Die U17- und U19-Fahrerinnen starteten gemeinsam mit den Frauen ins Rennen, circa 50 Fahrerinnen waren es insgesamt. Da Geiser zu Beginn eine schlechte Position im hinteren Teil des Felds hatte, musste sie sich in den ersten Runden kontinuierlich nach vorn arbeiten. Als sie dort angekommen war, konnte sie ihre Position in der Spitzengruppe halten, obwohl durch die Punktvergabe durchweg ein sehr hohes Tempo angeschlagen wurde.

Die leicht ansteigende Zielgerade kam Geiser entgegen, um sich Punkte für ihre Wertungen zu sammeln. Sie sammelte letztlich so viele, dass es für Rang vier in der Gesamtwertung aller Fahrerinnen reichte. In der U17- und U19-Wertung sicherte sich Geiser jeweils den ersten Platz.

1000 Höhenmeter zu bewältigen

Justin Bellinger und Yannick Schechinger (beide U17) gingen mit weiteren 100 Fahrern – diese kamen aus Italien, Frankreich und Deutschland – in Gippingen an den Start. Das anspruchsvolle Rennen führte über 60 Kilometer, rund 1000 Höhenmetern waren in sechs Runden zu bewältigen.

Bellinger konnte sich schon zu Beginn eine Spitzenposition erkämpfen. Schechinger hatte eine Startposition im hinteren Teil des Felds und versuchte, sich vorzukämpfen. Schon ab Runde zwei fuhren zwei starke Fahrer dem Feld davon. Bellinger versuchte mit den anderen Fahrern die beiden Ausreißer zu stellen. Schechinger versuchte in einer kleineren Gruppe, den Anschluss an das größere Feld vor ihm herzustellen.

Die beiden Ausreißer konnten ihren Vorsprung in der Folge immer weiter ausbauen. Bellinger und die weiteren Verfolger hielten das Tempo ebenso hoch und entfernten sich so immer weiter vom Rest des Feldes. Der Biberacher platzierte sich im Zielsprint geschickt und holte sich so Platz drei. Schechinger fuhr als 62. über den Zielstrich.