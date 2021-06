Geiser erreicht Podestplatz

Hanna Geiser vom RSC Biberach hat sich beim Radrennen in Meiningen erneut einen Platz auf dem Podest gesichert. Ebenfalls am Start waren nach RSC-Angaben Justin Bellinger, Yannick Schechinger, Julia Servay und Mia Schechinger.

Anspruchsvoller Rundkurs

Justin Bellinger und Yannick Schechinger gingen in Meiningen in der U17 an den Start. Mit weiteren 100 Fahrern hatten beide einen Rundkurs über 45 Kilometer zu bewältigen. Bellinger war von Beginn an in der Spitzengruppe vertreten, die sich absetzen konnte. Schechinger positionierte sich in der Verfolgergruppe dahinter. Schon nach den ersten drei Runden auf dem kurzen, aber anspruchsvollen Rundkurs teilte sich das Fahrerfeld in mehrere Gruppen, der Abstand zur Spitze wurde kontinuierlich größer. Bellinger hielt weiterhin vorn mit. Nach der Hälfte des Rennens wurde das Tempo in der Spitze nochmals angezogen, vier Fahrer konnten sich absetzen. Bellinger versuchte mit einigen Fahrern die Verfolgung aufzunehmen, was aber nicht von Erfolg gekrönt war. Im Schlusssprint konnte sich Bellinger in seiner Gruppe durchsetzen und überquerte als Sechster die Ziellinie. Schechinger belegte Rang 58.

Letzte Kräfte mobilisiert

Hanna Geiser (U17) ging mit den männlichen U15-Fahrern an den Start. Das Rennen war 25 Kilometer lang. Geiser erwischte einen schlechten Start, da ihr ein Mitstreiter in das Hinterrad fuhr. Die Biberacherin arbeitete sich in der Folge Runde für Runde nach vorn und holte so die Spitzengruppe der Mädchen ein. Aus dieser heraus startete eine Fahrerin dann einen Fluchtversuch und war bis zum Ziel nicht mehr einzuholen. Geiser und fünf weitere Fahrerinnen kämpften um die weiteren Podestplätze. Im Zielsprint mobilisierte die Biberacherin nochmals ihre letzten Kräfte und wurde mit Podestplatz drei belohnt.

Mia Schechinger bestritt in der U13 ihr erstes Rennen in dieser Saison. Drei Runden waren angesetzt. Schechinger kam schlecht vom Start weg und musste daher den Rundkurs alleine bestreiten. Sie beendete das Rennen auf Rang zehn.

Gute Beine

Julia Servay (U15) startete mit den männlichen U13-Fahrern. Vier Runden hatten alle bei großer Hitze zu absolvieren. Die RSC-Fahrerin hatte gute Beine und hielt sich das ganze Rennen über in ihrer Gruppe an der Spitze. Am Ende rollte sie als Vierte über die Ziellinie.