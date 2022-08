Gehört, gesehen: Eine Sitzgelegenheit für dünne Knie

Es ist echt toll, wie viele Sitzgelegenheiten und Spielmöglichkeiten es neuerdings hinter dem Ochsenhauser Hof in Biberach gibt. Es ist ein schönes schattiges Plätzchen, um sich mit seinen Kindern zu vergnügen oder auch um mal eine kleine Pause im Freien einzulegen. Ein bisschen ungeschickt angelegt ist allerdings die neue Sitzgelegenheit mit einem Tisch und zwei Bänken.

Eine Biberacher Bürgerin hat kürzlich mal versucht, es sich dort bequem zu machen. Nach ein paar Verrenkungen hat sie es sogar geschafft, am „Tischbein“ vorbeizukommen und auf der Bank Platz zu nehmen. Denn der Abstand zwischen Tischbein – in diesem Fall eher ein massiver Tischstein – ist relativ knapp bemessen. Das Knie darf fast nicht dicker als zwölf Zentimeter sein, sonst passt es nicht durch. Dazu kommt, dass man auch den Fuß ganz schön verdrehen muss, um am Tisch zu sitzen. Da die dazugehörigen Bänke mit rund 60 Zentimetern relativ breit sind, ist es auch gar nicht so leicht da drüber zu steigen – und zwar egal ob Jung oder Alt.

„Für mich als gehbehinderte Dame ist es schon ein bisschen schwer, sich hinzusetzen“, sagt sie. Wobei die Position der Bänke ja kürzlich schon verändert worden sein soll. „Während des Schützenfests waren da nicht einmal zwölf Zentimeter Platz, nur eine ganz kleine Lücke fürs Bein“, erzählt sie. „Jetzt wurde das Ganze ja schon optimiert, ist aber immer noch nicht optimal.“ Am Ende stellt sich die Frage: Für wen soll diese neue Sitzgelegenheit sein? Für Kinder, junge bewegliche Menschen oder doch für alle?