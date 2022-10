Seit 2001 ist der 25. November ein von der UNO offiziell anerkannter internationaler Gedenktag gegen Gewalt an Frauen. Am Aktionstag wehen am Biberacher Rathaus und weiteren Standorten in der Stadt die Fahnen der Organisation Terre des Femmes. Die Mitglieder der Lokalen Agenda 21-Arbeitsgruppe Geschlechter Gerecht haben gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern bis dahin eine umfangreiche Veranstaltungsreihe mit verschiedenen Angeboten geplant, teilen die Verantwortlichen mit.

Alle Veranstaltungen auf einen Blick:

Sonntag, 16. Oktober, bis Mittwoch, 9. November, Friedenskirche: Ausstellung „Unsere Würde tanzt“, Künstlerin Marlies Spiekermann, Vernissage am 16. Oktober um 17 Uhr

Mittwoch, 19. Oktober, 19 Uhr, Friedenskirche: „Frauen in Literatur und Gesellschaft: Von Sophie von La Roche bis Charlotte Roche“, Referentin: Kerstin Bönsch

Donnerstag, 27. Oktober, 14.30 Uhr, Friedenskirche: „Biographie in der Zeitgeschichte - eine Künstlerin erzählt“, Referentin: Marlies Spiekermann

Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr, Friedenskirche: „Trauma in der Biographie“, Referenten: Paul Lahode und Rudi Metzger

Sonntag, 30. Oktober, 17 Uhr, Friedenskirche: Frauenpredigt „Gotteskünderinnen“ mit Verena Simone Knoll und Birgit Schmogro

Mittwoch, 9. November, 19 Uhr, Friedenskirche: Finissage der Ausstellung

Freitag, 25. November, 18 Uhr, Traumpalast: Aktionstag „Terre des Femmes“, Dokumentarfilm „Was tun?“