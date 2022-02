Gegen den Krieg in der Ukraine: Mahnwache am Sonntag in Biberach

Das Biberacher Friedensbündnis ruft für Sonntag, 27. Februar, alle Bürgerginnen und Bürger auf, an einer Mahnwache für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine teilzunehmen. Beginn ist um 17 Uhr auf dem Biberacher Marktplatz. Auch Oberbürgermeister Norbert Zeidler und Landrat Heiko Schmid haben ihr Kommen angekündigt.

Die Mahnwache soll ein Appell an alle verantwortlichen Politikerinnen und Politiker sein, sofort alle Kriegshandlungen einzustellen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Neben kurzen Redebeiträgen wird die Mahnwache musikalisch umrahmt. Alle Teilnehmenden sind eingeladen, eine Kerze als Zeichen des Friedens mitzubringen.

Seit Freitag weht auch die ukrainische Flagge am Biberacher Rathaus als Zeichen der Solidarität. Oberbürgermeister Norbert Zeidler hatte bereits am Vortag zu Beginn der Gemeinderatssitzung seine Betroffenheit über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt zum Ausdruck gebracht. „Ich hätte niemals gedacht, dass ich noch einen Krieg in Europa erlebe.“ Das Thema werde innerhalb sehr kurzer Zeit auch vor Ort spürbar sein über menschliches Leid, über Flüchtlinge und auch über die wirtschaftlichen Verflechtungen Biberacher Unternehmen.

Zeidler erklärte sich namens der Stadt solidarisch mit dem ukrainischen Volk und verurteilte vehement den Einsatz von Gewalt.“ Das Thema werde neues, unsägliches Leid bringen und schon bald auch in anderen Staaten spürbar werden. Er verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass die internationale Gemeinschaft mit allen diplomatischen und wirtschaftlichen Mitteln reagiert, „dass dieser unsinnige Krieg rasch gestoppt wird“.