Sie sehen sich als Bewahrer der historischen Bausubstanz, die Mitglieder des Vereins Stadtforum Biberach. Dass sie dabei mit der Stadtverwaltung anecken, dass manche sie belächeln, das nimmt Vereinsvorsitzender Hagen Vollmer gelassen: „Wir nehmen unsere Bürgerrechte wahr und kämpfen für den Erhalt alter Gebäude, für die sich sonst keiner einsetzen würde.“

Neben den offiziell denkmalgeschützten Häusern in Biberach gibt es aus Sicht des Stadtforums viele weitere, die aus historischen oder kulturpolitischen Gründen bedeutsam und deshalb erhaltenswert sind. Der aktuellste Fall ist das sogenannte Pestalozzihaus. 1898 als Villa am Stadtrand erbaut, beherbergte es in der NS-Zeit die NSDAP-Kreiszentrale und war nach dem Krieg Heimat der Volkshoch- und der Musikschule.

Die Stadt favorisiert aktuell den Abriss, das Stadtforum will das Haus erhalten und sanieren lassen und sammelt deshalb Unterschriften für einen Bürgerentscheid. Es wäre der erste seit Jahrzehnten in Biberach. Vor dem Stichtag für die Abgabe der Unterschriften nächste Woche stehen die Chancen gut, dass es soweit kommt. Und wenn’s am Ende nicht reicht? „Dann haben wir zumindest ein Zeichen gesetzt“, sagt Vollmer.

+++Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die schwarzen Kreise in der untenstehenden Grafik fahren, sehen Sie alte und aktuelle Fotos der Gebäude. Mobile Nutzer gelangen hier zu einer besseren Ansicht.+++

Gegründet haben er und zehn weitere Unterstützer das Stadtforum im Jahr 2007. „Ich bin mit Anfang 30 in den 90er-Jahren wieder nach Biberach zurückgekommen und musste feststellen, wie die Stadt sich verändert“, sagt er. Alte Gebäude, die für ihn zum Stadtbild gehörten, seien abgerissen worden. „Ma sott was macha“, hätten er und einige aus seinem Umfeld, darunter frühere Stadträte und Architekten, beschlossen. Zusammen erstellten sie unter anderem eine CD mit aus ihrer Sicht erhaltenswerten Häusern in Biberach, „die der Stadt gehören und zu verfallen drohen“, so Vollmer. Diese CD habe man den politisch Verantwortlichen überreicht. „Wir hatten gehofft, dass ein Umdenken stattfindet, aber es werden weiter Häuser verkauft und dann abgerissen“, so Vollmer.

Fokus auf „bedrohten“ Gebäuden

Beim jährlichen Tag des offenen Denkmals weist der Verein mit Aktionen auf „bedrohte“ Gebäude hin – mit Erfolg. „So haben wir den Fokus auf den Roten Bau gelenkt, der inzwischen saniert wurde.“ Dass der stählerne Fußgängersteg aus dem frühen 20. Jahrhundert beim Bahnhof noch immer steht, hält sich das Stadtforum ebenfalls zu Gute. „Wenn wir da nicht mobil gemacht hätten, wäre der abgerissen worden“, ist Vollmer überzeugt. Ebenso habe sich der Verein für eine dendrochronologische Untersuchung des Hauses Schulstraße 26 stark gemacht. Diese förderte zu Tage, dass das Gebäude, zumindest in Teilen, das älteste noch existierende Wohnhaus Biberachs ist. „Auch da hat sich der Kampf gelohnt“, sagt Vollmer.

Der Stadtverwaltung wirft er vor, zu wenig Vorbild für private Hauseigentümer zu sein. Sie gebe bei Investorenprojekten zu schnell nach und toleriere den Abriss ohne ein Bauen im Bestand anzuregen. Die Entwicklung am Innenstadtring und auf dem Postareal seien Beispiele dafür. „Dort verändert sich die Stadt mit quaderförmigen Bürogebäuden architektonisch zur Beliebigkeit“, sagt Vollmer. Eine Position, die der Biberacher Baubürgermeister Christian Kuhlmann allerdings komplett anders sieht (hier geht’s zum Interview).

„Vielleicht zu unsexy“

Vollmer und seine meist älteren Mitstreiter wollen trotzdem weiterkämpfen. Dass sich jüngere Leute nicht stärker für alte Bausubstanz in der Stadt einsetzen, bedauert er. „Viele geh’n halt lieber feiern, sind nicht so mutig oder unsere Themen sind ihnen vielleicht zu unsexy.“

Gebäudestruktur Biberach - Desktop

Bürgerturmstraße/Schadenhof, 1973/74. (Foto: Karl Ebel) Gasthaus zum Strauss (heute Bettenhaus Schoop) in der Consulentengasse, 1994 (Foto: Günter Kallenberg) Die heutige Stadtbücherei am Viehmarkt bei der Sanierung, 1994. (Foto: Günter Kallenberg) Bau der Tiefgarage Museum, 1988. (Foto: Günter Kallenberg) Bau der Tiefgarage Museum, 1988. (Foto: Günter Kallenberg) Bau der Tiefgarage Museum, 1988. (Foto: Günter Kallenberg) Sanierung Spital/Museum (l.) sowie des heutigen Hospiz „Haus Maria“ (r.), 1992. (Foto: Günter Kallenberg) Blick vom Neubau des Wieland-Gymnasiums Richtung Süden (Adenauerallee/Stettinweg), 1960 (Foto: Günter Kallenberg) Blick vom WG nach Norden (Breslaustraße), 1960. (Foto: Günter Kallenberg) Blick vom WG zur Altstadt (Zeppelinring, Rollinstraße), 1960. (Foto: Günter Kallenberg) Blick vom WG nach Südosten (“Gummiweg“, heute Querspange), 1960. (Foto: Günter Kallenberg) Brauerei zum Biber von der Justin-Heinrich-Knecht-Gasse aus, 1984. (Foto: Günter Kallenberg) Gelände des heutigen Steigerlager, Blick zur Gießübelgasse, 1985. (Foto: Günter Kallenberg) Gelände Steigerlager, Blick zur Wielandstraße/Bismarckring, 1985. (Foto: Günter Kallenberg) Gasthaus zum Hahnen, Ecke Wielandstraße/Bismarckring, 1985. (Foto: Günter Kallenberg) Gasthaus zum Waldhorn (l.) und Gasthaus zum Hahnen (r.), 1985. (Foto: Günter Kallenberg) Schrannenstraße (r. Gasthaus z. Kreuz, dahinter Gasthaus z. Schwarzen Rössle), links Schranne mit Stadtbücherei, 1977. (Foto: Günter Kallenberg) Grabengasse, Blick vom Porterhouse, im Hintergrund Neubauten am Alten Postplatz, 1984. (Foto: Günter Kallenberg) Am Alten Postplatz, heute Wohn- und Geschäftshäuser, 1983. (Foto: Günter Kallenberg) Am Alten Postplatz, 1983. (Foto: Günter Kallenberg) Pflugmälze an der Waaghausstraße, 1986. (Foto: Günter Kallenberg) Gasthaus z. Pflug, Pflugmälze an der Ecke zur Pfluggasse, 1986. (Foto: Günter Kallenberg) Bachgasse, 1973/74 (Foto: Karl Ebel) Bachgasse, 1973/74. (Foto: Karl Ebel) Bürgerturmstraße 1973/74. (Foto: Karl Ebel) Schulstraße, 1973/74. (Foto: Karl Ebel) Gerbergasse 1973/74. (Foto: Karl Ebel) Gerbergasse, undatiert. (Foto: Karl Ebel) Gymnasiumstraße, 1973/74. (Foto: Karl Ebel) Hindenburgstraße Richtung Marktplatz, 1973/74. (Foto: Karl Ebel) Marktplatz vom Kirchturm St. Martin aus, 1980er-Jahre. (Foto: SZ-Archiv) Marktplatz, 1973/74. (Foto: Karl Ebel) Marktplatz, 1973/74. (Foto: Karl Ebel) Pfluggasse, 1973/74. (Foto: Karl Ebel) Alter Postplatz, 70er-Jahre (Foto: Karl Ebel) Rathaus und Marktbrunnen, 1973/74. (Foto: Karl Ebel) Holzmarkt mit Salzstadel und Weißem Turm, 1973/74. (Foto: Karl Ebel) Holzmarkt mit Salzstadel und Weißem Turm, späte 70er-Jahre. (Foto: Karl Ebel) Schadenhof mit Hotel zum Goldenen Rad, 1973/74. (Foto: Karl Ebel) Stadttheater vom Braithweg aus, 1973/74. Parallel zum Stadthallenneubau wurde es 1977 abgerissen. (Foto: Karl Ebel) Ulmer Tor am Schützenfest, 1973/74. (Foto: Karl Ebel) Ulmer Tor, 1970er-Jahre. (Foto: Karl Ebel) Ulmer Tor nach der Sanierung, undatiert. (Foto: Karl Ebel) Toilettenhäuschen am Kirchplatz, undatiert. (Foto: Karl Ebel) Turnhalle bei den Gymnasien, Breslaustraße, 1973/74. (Foto: Karl Ebel) 1 von 1

Wie Biberach sein Gesicht verändert