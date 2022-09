Gedroht und mit Messer verletzt

Zur Mittagszeit am Sonntag stritten sich zwei Männer in einer Wohnung in der Bleicherstraße. Der 28-Jährige wollte von einem 41-Jährigen Geld haben. Im Gegenzug wollte der 28-Jährige ihm Drogen überlassen. Der 41-Jährige lehnte ab. Wie die Polizei mitteilt, zog der 28-Jährige daraufhin ein Messer und schnitt dem 41-Jährigen oberflächlich über die Hand. Der 41-Jährige flüchtete aus seiner Wohnung und informierte die Polizei. Als der 28-Jährige das mitbekam, flüchtete auch er aus der Wohnung. Die Polizei fahndete nach ihm. Der blieb verschwunden. In der Wohnung des 41-Jährigen fanden die Polizisten noch eine Cannabispflanze. Die stellten sie sicher. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen auf.