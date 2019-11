Gedenkstunde auf dem Stadtfriedhof

In der Aussegnungshalle des Biberacher Stadtfriedhofs gibt es am Sonntag, 17. November, um 11 Uhr eine Gedenkstunde zum Volkstrauertag. Die Gedenkrede hält in diesem Jahr Jörg Riedlbauer, Kulturdezernent der Stadt Biberach. Klinik-Seelsorger Johannes Walter spricht ein Gebet. Schüler des Wieland-Gymnasiums werden mit ihrem Schulleiter Ralph Lange die Gedenkstunde mit einem Beitrag bereichern. Die musikalische Gestaltung liegt in den Händen des Männergesangvereins Frohsinn sowie der Stadtkapelle Biberach. Die Totenehrung nimmt Karin Walter zusammen mit der Ehrenwache der Reservistenkameradschaft Biberach sowie der Altersabteilung der Feuerwehr Biberach vor.