Gedenkmarsch anlässlich 80. Jahrestag der Ankunft der ersten Deportierten aus Guernsey

„Vieles ist im Laufe der Jahre geschrieben worden von Deportierten und Historikern über die Deportation, die Reise und das Leben im Lager selbst, aber die Wirkung dieser Erfahrung auf die Einzelnen war und ist immer noch verschieden. Einige Deportierte konnten über ihre Erfahrungen reden, während andere die Erinnerungen zu schmerzlich fanden, um sie mitzuteilen, und deshalb sprachen sie nie darüber“, so schreibt Jill Chubb, die Vorsitzende der ehemaligen Deportierten in einer Grußbotschaft an den Biberacher Freundeskreis Guernsey. Die Mitglieder des Freundeskreises nahmen den 80. Jahrestag der Ankunft der ersten Deportierten aus Guernsey zum Anlass, den Weg vom Biberacher Bahnhof zum früheren Lager Lindele, heute Hochschule für Polizei, zu gehen. Der Einladung zu diesem Fußmarsch folgten etwa 25 Personen, darunter der frühere Oberbürgermeister Thomas Fettback und auch Mitglieder des Jersey Komitee aus Bad Wurzach.

Ende September 1942 mussten britische Bürger von der Kanalinsel Guernsey, die nicht auf der Insel geboren waren, innerhalb weniger Tage ihre Heimat verlassen und wurden zuerst mit dem Schiff nach St. Malo in Frankreich und von dort auf einer dreitägigen Bahnfahrt quer durch Frankreich und Luxemburg zuerst in ein ehemaliges Kriegsgefangenenlager nach Dorsten gebracht. Von diesem Lager, welches bei ihrer Ankunft in einem verheerenden Zustand war, wurden die Männer, Frauen und Kinder mit notdürftigem Reiseproviant in einer eineinhalb Tage dauernden Zugreise nach Biberach transportiert, wo sie am frühen Nachmittag des 14. November 1942 am Bahnhof ankamen.

Am Biberkeller hörten die Teilnehmer von Stephen Matthews, der damals vier Jahre alt war. Er erinnert sich, dass Frauen mit Babys und Männer mit schweren Koffern und Paketen als erbärmliche Nachzügler immer weiter hinter der Gruppe zurückfielen und von den „bösartigen“ Wachen zusammengetrieben und beschimpft und geschubst wurden. Sein Tennisball, mit dem er sich auf dem Weg die Zeit vertreiben wollte, rutschte ihm aus der Hand, flog in weitem Bogen auf die Straße und rollte den Berg wieder hinunter, wo er in der Nähe der Wachen stoppte. „Als ich ihn aufheben wollte, erhielt ich einen heftigen Schlag an meinen Kopf von einem zornigen Aufpasser, wurde zurück in die Gruppe gedrängt und musste meinen Ball außer Reichweite zurücklassen.“

Vorbei am Weingartenberg ging der Weg auf den Spuren der Deportierten hinauf zur heutigen Hochschule für Polizei, wo die Teilnehmer erfuhren, welcher Prozedur die Männer, Frauen und Kinder ausgesetzt waren. Sowohl von Garfield Garland, als auch von Stephen Matthews und Margaret Rose wird berichtet, dass bei der Ankunft im Lager ein strenger Zählappell herrschte. Beim Zählen stellte sich dann heraus, dass ein Kleinkind übersehen wurde und Kranke, die in Dorsten zurückgelassen wurden, immer noch auf der Liste standen.

Das vielleicht stärkste emotionale Erlebnis, so schreibt Jill Chubb in ihrer Grußbotschaft, war die Furcht vor dem Unbekannten, nur übertroffen von dem Verlust des Zuhauses und das Zurücklassen von Freunden und Verwandten und der Ungewissheit über das Schicksal der Deportierten bis zum Tag der Befreiung am 23. April 1945. „Der Sinn solcher Ereignisse bestand wohl darin, die Feinseligkeiten von Krieg und den dadurch verursachten Hass zu erfahren und sicherzustellen, dass wir, wenn wir uns heute als Freunde begegnen, zukünftigen Generationen zeigen können, wie wichtig Liebe und Toleranz für uns sind“. Den Abschluss bildete eine Führung durch die Dauerausstellung „Leben hinter Stacheldraht“ in der Hochschule für Polizei, bei der die Einzelnen eine Vorstellung von den Verhältnissen im Lager Lindele bekamen.