Gedenkfeier gegen unmenschliche Abschiebepolitik

Das Interkulturelle Forum für Flüchtlingsarbeit (IFF) lädt am Sonntag, 21. März, um 12 Uhr vor dem Biberacher Landratsamt zu einer öffentlichen Gedenkfeier für Sali Krasniqi ein. „Wir wollen Sali gedenken, sein Tod macht uns fassungslos. Wir wollen aber auch ein Zeichen setzen gegen eine unmenschliche Abschiebepolitik, die zu Opfern führt“, schreibt Dagmar Rüdenburg, Vorsitzende des IFF. „Wir wollen uns auch dafür einsetzen, dass die Witwe Salis sofort wieder zurückgeholt wird und ihre schlimmen Erlebnisse im Kreis ihre Familie verarbeiten kann.“ Vor 28 Jahren ist Sali Krasniqi dem Krieg in Jugoslawien entflohen und hat sich in Oberschwaben mit seiner Frau für seine sechs Kinder und 17 Enkelkinder ein Zuhause aufgebaut. Ende letzten Jahres – inzwischen schwerkrank – wurde er mit seiner Frau in den Kosovo (einem Corona-Hochrisikogebiet) abgeschoben (SZ berichtete). Jetzt, nach fünf Monaten, ist er dort gestorben.