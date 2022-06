Geburtszentrum Biberach stellt sich vor

Die Sana Kliniken im Landkreis Biberach laden für Donnerstag, 30. Juni, um 19 Uhr zu einem Geburtsinformationsabend im neuen Sana Klinikum in Biberach ein. An dem Abend gibt es auch eine Kreißsaalbesichtigung, heißt es in einer Vorschau.

Geboren in Biberach – rund 1000 Neugeborene erblicken jährlich im Geburtszentrum des Zentralkrankenhauses auf dem Biberacher Gesundheitscampus das Licht der Welt. Komfortable Räumlichkeiten, drei vollausgestattete und moderne Kreißsäle – davon einer mit Geburtswanne – sowie ein eigener Loungebereich mit Blick über den Campus erwarten die Wöchnerinnen auf der neuen Entbindungsstation.

Ab Juni bieten die beliebten Geburtsinformationsabende werdenden Eltern nun wieder die Möglichkeit, die Leistungen und die Ansprechpartner des Biberacher Geburtszentrums bereits vor der Geburt kennenzulernen sowie die Räumlichkeiten einschließlich der Kreißsäle zu besichtigen. Im Rahmen dessen steht das Geburtshilfe-Team im persönlichen Gespräch auch für Fragen rund um die Themen Geburt und Kind zur Verfügung.

Für den Zugang ist das Tragen einer FFP2-Maske sowie der Nachweis eines tagesaktuellen, negativen Antigen-Schnelltests notwendig. Dafür steht das Testzentrum direkt auf dem Klinikvorplatz von 6 Uhr bis 17 Uhr zur Verfügung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Interessierte können sich bis zum Vortrag der Veranstaltung über das Sekretariat der Frauenklinik unter Telefon 07351/55-7300 anmelden.