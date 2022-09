Geburtsinformationsabend mit Kreißsaalbesichtigung im neuen Sana Klinikum

Rund 1000 Neugeborene erblicken jährlich im Geburtszentrum des Zentralkrankenhauses auf dem Biberacher Gesundheitscampus das Licht der Welt. Dies teilen die Sana-Kliniken Landkreis Biberach mit, die am 29. September, 19 Uhr, einen Geburtsinformationsabend für werdende Eltern anbieten. Ein Geburtsinformationsabend bietet die Möglichkeit, Leistungen und Ansprechpartner des Biberacher Geburtszentrums bereits vor der Geburt kennenzulernen sowie die Räume einschließlich der Kreißsäle zu besichtigen. Auch steht das Geburtshilfe-Team für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung am 29. September findet unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen statt. Dies beinhaltet derzeit das durchgängige Tragen einer FFP2-Maske sowie der Nachweis eines tagesaktuellen, negativen Antigen-Schnelltests. Teilnehmer erhalten dafür im Biberacher Testzentrum auf dem Klinikvorplatz von 6 bis 17 Uhr einen kostenfreien Schnelltest. Dazu ist die Teilnahme an der Veranstaltung als Testgrund anzugeben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Interessierte melden sich bis zur Veranstaltung über das Sekretariat der Frauenklinik unter Telefon 07351 / 55-7300 an.