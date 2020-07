Gebhard-Müller-Schule belegt ersten Platz beim „Planspiel Börse“

Zwölf Wochen haben sich Teams aus mehreren Biberacher Schulen beim „Planspiel Börse“ der Sparkassen Finanzgruppe mit den Chancen und Risiken von Wertpapieren auseinandergesetzt. Im Landkreis Biberach erzielten Sophie Deutscher, Sultan Eflatun, Hanna Greiner, Melissa Stenner und Johanna Strobel von der Gebhard-Müller-Schule in Biberach mit ihrem Team „Börsenkings 1-1“ den ersten Platz in der Kategorie Nachhaltigkeit.

Die Schülerinnen hatten sich nach einem Vortrag der Kreissparkasse im Herbst an der Schule auf Aktien mit Nachhaltigkeitssiegel spezialisiert. Sie mussten sich für das Planspiel mit einer speziellen App anmelden und die Aktienentwicklungen gut im Auge behalten. Zwischenzeitlich mussten sie auch mal kleine Verluste verkraften, doch ein gutes Auge und Geduld zahlten sich schließlich aus. Die Aktionärinnen fuhren letztlich einen Ertrag in Höhe von 1914,65 Euro ein. Zur Urkunde erhielten die Schülerinnen je 100 Euro als Preisgeld. Befragt, wie sie diese investieren werden, antworteten sie: „In Aktien natürlich … aber nicht in Coca-Cola.“ Denn hier war der Kurs zu Weihnachten gefallen, ganz anders als von den Jungaktionärinnen erwartet.