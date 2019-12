Gebhard-Müller-Schule entlässt 80 Kaufleute ins Berufsleben

73 kaufmännische Auszubildende der Gebhard-Müller-Schule in Biberach haben ihren ersten Berufsabschluss in sechs Ausbildungsberufen der Branchen Bank, Industrie, Einzelhandel, Großhandel, Büromanagement und Sozialversicherung erworben. Hinzu kamen sieben Gäste, die an der kaufmännischen beruflichen Schule mitgeprüft wurden.

51 Prüflinge legten zusätzlich den Teil eins der Abschlussprüfung in Büromanagement und – erstmalig an der Gebhard-Müller-Schule – in E-Commerce ab. Und 21 erwarben das KMK-Englisch, eine optionale Zusatzqualifikation. Nachdem die SMV der Schule unter der kreativen Anleitung von Eva Sonntag am Wochenende das Schulhaus ansehnlich dekoriert hatte, lagen zur Feier am Dienstagnachmittag adventliche Erwartung und gespannte Vorfreude in der Luft. Zur Feierstunde hatten die Ausbildungsbetriebe und die kaufmännische Schule eingeladen. Die schulische Prüfung, wegen des Dezembertermins auch „Winterprüfung“ genannt, ist der schriftliche Teil der Abschlussprüfung des dualen Partners, der von der Schule im Auftrag der Kammern abgenommen wird.

Zur Feierstunde begrüßten Schul- und Abteilungsleitung der kaufmännischen Schule Biberach die Absolventen und ihre Gäste, Eltern und Freunde. Der diesjährige Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Thomas Wölfle von der Wölfle GmbH Ochsenhausen, outete sich als ehemaliger Schüler des Wirtschaftsgymnasiums. Er schaue auf eine bereichernde und fördernde Zeit an der Schule zurück, die ihn in seinen Einstellungen geprägt habe. Ebenso wie seine langen Jahre im Ausland, in denen er den Mehrwert der deutschen Berufsausbildung schätzen gelernt habe. Während die meisten Länder in der industriellen Fertigung auf angelernte Kräfte setzten, setze die Tradition des dualen Systems (Betrieb und Berufsschule als Partner) auf Fachkenntnisse, Personalkompetenz, Sozialkompetenz und lebenslanges Lernen. Nur so sei es möglich, dass man sich „aus angelernten Segmenten“ heraus weiterentwickeln könne. Wölfle ist sich sicher: „Unser System generiert einen Mehrwert“, und mahnte eine Wertschätzung gegenüber der deutschen Bildungstradition und -qualifikation an. Fundamente des wirtschaftlichen Erfolgs seien noch immer eine starke mittelständische Wirtschaft, eine gute Berufsschule, die solide aus- und weiterbilde, sowie bewährte Ausbilder und Berufsschullehrer. Den frischen Absolventen gab Thomas Wölfle den Rat mit: „Hören Sie bloß nicht auf besser zu werden. Feiern Sie, aber lernen Sie danach weiter. Auch ich lerne jeden Tag noch dazu.“

Schulleiter Thomas Ohlhauser lobte die örtliche Lernortkooperation, die das duale System trage und kritisierte den Hang zur Akademisierung in der Bildung. Während es in Deutschland circa 300 Berufe gebe, in denen man sich ausbilden lassen könne, würden rund 17 000 Studienmöglichkeiten nur die Unübersichtlichkeit für junge Menschen erhöhen. Für Ohlhauser bestehe die Erfolgsformel darin, auf Führungskräfte aus dem eigenen Betrieb zu setzen, die man kenne und die man direkt und individuell weiterbilden könne. Der heutige Erfolg sei das Fundament des weiteren „soliden Weges“, ist sich der Schulleiter sicher.

Mit einem adventlichen Abschluss bei Gebäck und Getränken, gesponsert von der Firma Wölfle, klang die Feierstunde aus. Zuvor waren neben den Abschlusszeugnissen noch 13 Belobigungen, zehn Preise und fünf Sonderpreise von Abteilungsleiter Peter Baur zu überreichen.

Einen Preis erhielten:

Bankkaufleute: Anna Lena Baur, Schwendi (Kreissparkasse Biberach); Industriekaufleute: Marina Münsch, Ochsenhausen (Wölfle Ochsenhausen), Tamara Mugrauer, Boos (Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen), Tanja Winterhalder, Bad Schussenried (Liebherr Mischtechnik Bad Schussenried), Kristina Trauner, Ummendorf (Reck Technik), Nadine Kolb, Gutenzell-Hürbel (Netze BW); Kaufleute für Büromanagement: Christina Bretzel, Schemmerhofen (Boehringer Ingelheim), Sozialversicherungsfachangestellte: Melina Ginter, Lauterbach (AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg), Madeleine Springer, Ehingen (AOK Ulm-Biberach), Maren Joana Killguß, Oberndorf (AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg).

Sonderpreise gingen an:

Preis des Landrats (mit einer Durchschnittsnote von 1,0): Melina Ginter, Sozialversicherungsfachangestellte, Lauterbach (AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg).

Gebhard-Müller-Preis (mit einer Note von 1,1 im Fach Gemeinschaftskunde): Marina Münsch, Industriekauffrau, Ochsenhausen (Wölfle GmbH Ochsenhausen).

Scheffel-Förderpreis (mit einer Note von jeweils 1,2 im Fach Deutsch): Kristina Trauner, Industriekauffrau, Ummendorf (Reck Technik GmbH&Co. KG); Romy Haltmayer, Sozialversicherungsfachangestellte, Aßmannshardt (AOK Ulm-Biberach).

Belobigungen erhielten:

Bankkaufleute: Daniel Hahn, Ummendorf (Kreissparkasse Biberach), Jacqueline Caluzinski, Burgrieden (RB Laupheim-Illertal), Margit Klinger, Kirchdorf (Kreissparkasse Biberach), Viktoria Mayer, Erolzheim (Kreissparkasse Biberach).

Einzelhandelskaufmänner: Jonathan Krause, Oberstadion (Rewe Markt), Joshua Mozler, Erlenmoos (Drogeriemarkt Müller-Holding).

Kauffrauen für Büromanagement: Hannah Link, Baltringen (Boehringer Ingelheim), Lea Schuler, Mittelbuch (Boehringer Ingelheim).

Sozialversicherungsfachangestellte: Kevin Zwick, Herbertingen (AOK Bodensee-Oberschwaben), Sibel-Julie Taver, Friedrichshafen (AOK Bodensee-Oberschwaben), Alisa Fick, Schwendi (AOK Ulm-Biberach), Sarah Keim, Brigachtal (AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg), Selina Fink, Gammertshofen (IKK Classic Ulm).