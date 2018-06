Gebhard-Müller-Schule entlässt 167 erfolgreiche Azubis ins Berufsleben

In fünf Ausbildungsberufen der Sparten Industrie, Groß- sowie Einzelhandel, Verkäufer und Büromanagement haben 167 kaufmännische Auszubildende aus 13 Klassen ihre Abschlussprüfung an der Gebhard-Müller-Schule (GMS) erfolgreich absolviert. Unter ihnen ist ein externer Schüler, der von der Kaufmännischen Schule Biberach mit geprüft wurde.

Zu einer kurzweiligen Feierstunde begrüßten Schulleiter Thomas Ohlhauser und Abteilungsleiter Peter Baur die Absolventen und die Gäste im großen Atrium der Kaufmännischen Schule in Biberach. Ohlhauser nutzte diesen Anlass, um auf die Gemeinsamkeiten von Schule und Sport, Arbeitswelt und Fußball hinzuweisen: „So einfach mal im Vorbeilaufen, locker und lässig gewinnt man kein Spiel“, bemerkte er sowohl im Rückblick auf das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft als auch auf das nun beginnende Berufsleben der Absolventen. Ohne Anstrengung und Training komme man weder im Sport noch im Beruf zum Erfolg. Neben den notwendigen fachlichen Kenntnissen hätten alle Schüler in ihrer beruflichen wie schulischen Ausbildung auch wichtige soziale Kompetenzen erlernt. Gegenseitige Wertschätzung, Hilfsbereitschaft, Offenheit und Fairness seien grundlegende Bausteine eines beruflichen Fundaments, das nun gelegt sei und auf dem die jungen Menschen weiter aufbauen könnten.

Der Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Christian Eberz von der Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG aus Dettingen, berichtete von seinem beruflichen Werdegang und gab den Absolventen mit auf den Weg: „Entdeckt eure eigene Leidenschaft und lebt sie.“ Denn wer auf der Grundlage dessen arbeite, was ihn innerlich zutiefst antreibe, der wachse über sich hinaus. Hierzu brachte Eberz anschauliche Beispiele von Mitarbeitern, die sich auf ungeahnte Weise entwickelt hätten. Zwar herrsche überall in der Arbeitswelt eine gewaltige Dynamik vor, doch mit der Lust an der eigenen permanenten Weiterentwicklung sei es gerade auch dynamischen Berufseinsteigern „gut möglich, am Ball zu bleiben“, so sein Credo.

Fast die Hälfte aller Absolventen hatte die Bedeutung lebenslangen Lernens durch ihre Anmeldung zur Zusatzqualifikation im Fach Englisch aufgegriffen: 74 Absolventen legten die Zusatzqualifikation KMK-Englisch und weitere 17 das ZQ-Zertifikat der IHK ab. Zudem freuen sich die GMS und die Ausbildungsbetriebe über 22 Belobigungen, zwölf Preise und drei Sonderpreise.

Bei Getränken und leckerem Kuchen, traditionell gesponsert vom Vertreter der Ausbildungsbetriebe, klang die Feierstunde gemütlich aus. Zuvor hatte Gastredner Eberz die Absolventen als Hoffnungsträger bezeichnet. Und Ohlhauser hatte allen Lehrern aus dem Herzen gesprochen, dass es das Größte für einen Pädagogen sei, miterleben zu dürfen, wie sich junge Menschen in nur wenigen Jahren entwickelten. Dazu gehöre es nun ebenso, sich ganz besonders der wenigen Prüflinge anzunehmen, die den Abschluss dieses Mal nicht geschafft haben.

Die Preisträger im Überblick:

Preise

Industriekauffrau/mann: Melanie Beck, Biberach (Albert Handtmann Armaturenfabrik, Biberach); Franziska Beller, Herbertingen (Linzmeier Bauelement, Riedlingen); Lucas Müller, Unterwachingen (Feinguss Blank, Riedlingen); Felix Seifert, Ringschnait (Liebherr-Components, Biberach);

Kauffrau im Einzelhandel: Janina Blank, Baustetten (Rewe Markt, Biberach); Selina Krug, Ummendorf (Kolesch Textilhandel, Biberach); Rebecca Ries, Mittelbiberach (Norma, Biberach); Lisa Schmidt, Biberach (Sport Heinzel, Biberach)

Großhandelskaufmann: Gabriel Haas, Reinstetten (Utz, Ochsenhausen)

Verkäuferin: Dorota Hutzel, Steinhausen (Lidl Vertrieb, Dettingen)

Kauffrau/mann für Büromanagement: Natascha Sterzer, Mietingen (Stegmaier Textiltechnik, Schemmerhofen); Dominik Jäckle, Mittelbiberach (Karl Prestle, Biberach)

Belobigungen

Industriekauffrau/mann: Amelie Egle, Ingerkingen (Vollmer-Werke, Biberach); Sarah Egle, Äpfingen (Albert Handtmann Maschinenfabrik, Biberach); Philipp Heß, Gutenzell (Karl Miller, Kirchberg); Annika Kempter, Mietingen (Liebherr-Werk Biberach); Veronika Schäfer, Ochsenhausen (Wölfle, Ochsenhausen); Alexa Schoch, Reinstetten (Wölfle, Ochsenhausen); Selin Schuler, Laupertshausen (Liebher-Components, Biberach); Jessica Siebert, Mietingen (Albert Handtmann Metallgusswerk, Biberach); Tim Zerinius, Bronnen (Liebherr-Werk Biberach)

Kauffrau im Einzelhandel: Kerstin Bosler, Riedlingen (Echt Bio-Markt, Riedlingen); Jacqueline Hofmann, Steinhausen (Edeka Hofmann, Erolzheim); Lisa Löser, Biberach (Quick Schuhe, Biberach); Anja Schwarzkopf, Ingoldingen (Möbel Grell, Ummendorf-Fischbach)

Großhandelskaufmann: Sarah Baur, Laubach (Utz, Ochsenhausen); Lisa Denzel, Burgrieden (Robert Aebi, Achstetten); Martin Lau, Schwendi (Rayher Hobby, Laupheim); Tamara Werner, Schemmerhofen (Autohaus Kundrath, Biberach)

Kauffrau/mann für Büromanagement: Nicole Beck, Biberach (Stadtverwaltung Biberach); Annika Geier, Schönebürg (EQOS Energie Deutschland, Biberach); Lena Hammer, Ulm (Stadt Ulm); Melissa Rueß, Burgrieden (Stadtverwaltung Biberach); Lars Zoller, Laupheim (Stadtverwaltung Laupheim)

Sonderpreise

Gebhard-Müller-Preis (beste Prüfungsleistung in Geschichte/Gemeinschaftskunde mit der Note 1,3): Melissa Rueß, Burgrieden (Stadtverwaltung Biberach)

Preis des Landrats (jeweils Note 1,1): Dorota Hutzel, Steinhausen (Lidl Vertrieb, Dettingen) und Janina Blank, Baustetten (Rewe Markt, Biberach)

Scheffel-Förderpreis (beste Prüfungsleistung in Deutsch mit der Note 1,0): Janina Blank, Baustetten (Rewe Markt GmbH, Biberach)