Gebhard-Müller-Schule: Biberacher Wirtschaftsschule verabschiedet 41 Absolventen

Mit einer feierlichen Abschlussveranstaltung hat die Gebhard-Müller-Schule (GMS) in Biberach 41 Absolventen der Kaufmännischen Berufsfachschule zur Mittleren Reife gratuliert und in weiterführende Schulen verabschiedet.

Die Schüler führten eigenständig durch das Programm des Abends, souverän moderiert von Zainab Khalil. Die Schulband der GMS sorgte für das entsprechende Ambiente, gesanglich unterstützt von Zuzanna Corgiel. Beide Absolventinnen bewiesen damit zusätzliche Kompetenzen vor einem größeren Publikum. Die beiden Klassen präsentierten wichtige Momente der zurückliegenden zwei Jahre und gaben Einblicke in eine Zeit des „gemeinsamen Lernens und auch Ringens“, wie Thomas Ohlhauser resümierte. Der Schulleiter der Gebhard-Müller-Schule war zugleich Klassenlehrer in einer der Berufsfachschulklassen.

Ursula Illek genoss den Moment der Überreichung von Zeugnissen, Preisen und Belobigungen. Die scheidende Abteilungsleiterin gab diesen Schlussakkord nach mehrjährigem Lernen als „schönsten Moment im Lehrerleben“ an. Denn dann bekämen die Schüler das Ergebnis ihres mehrjährigen Einsatzes endlich schwarz auf weiß zum Mitnehmen. Illek wird nach 15 Jahren Abteilungsleitung in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Schulleiter Ohlhauser betonte in seiner Rede die konstruktive Zusammenarbeit mit allen Eltern und dankte diesen an erster Stelle. Für die GMS sei es selbstverständlich, vom ersten Tag an mit allen Elternhäusern in einem regen Austausch zu sein. Nur so könne eine gute Begleitung aller Schüler gelingen. Die anwesenden Eltern unterstrichen diese Pädagogik durch einen lang anhaltenden Applaus. Ebenso bedankte sich Ohlhauser bei seinen Kollegen für deren pädagogischen Einsatz über zwei nicht immer einfache Jahre.

Die Schüler bedankten sich mit einer „Oscarverleihung“ und brachten dabei nicht nur ihre Wertschätzung für den fachlichen Einsatz der Lehrkräfte zum Ausdruck. Sie vermochten es auch, die menschlichen Prädikate und auch durchaus kleinen menschlichen Schwächen der Pädagogen gekonnt anzusprechen. Damit bewiesen sie ihre kommunikative und soziale Kompetenz – Fundamente, die für die pädagogische Arbeit an der GMS grundlegend sind. Und so war es auch selbstverständlich, dass diejenigen, die die Prüfung nicht bestanden hatten, bei der Feier nicht vergessen wurden: „Jeder ist heute eingeladen, jeder darf auch nach vorne kommen und bekommt einen Umschlag“, sagte Ursula Illek.

Mit dem „kleinen Pokal“ wurden auch die Jugendlichen feierlich entlassen, hauptsächlich in eine duale Ausbildung hinein. Einige werden auch auf das Berufskolleg oder das Wirtschaftsgymnasium wechseln. Schul- und Abteilungsleitung freuten sich auch, vier Preise und zwei Belobigungen an die Wirtschaftsschüler vergeben zu können. Der Preis des Landrats für die beste Leistung des Jahrgangs sowie der Schulpreis (bei einem Durchschnitt bis 1,4) ging an Sarah Ehrhardt. Den Gebhard-Müller-Preis (für die beste Leistung in Geschichte und Gemeinschaftskunde über beide Jahre) teilten sich Annika Deumlich und Simon Heß. Belobigungen (bis zum Durchschnitt von 1,8) erhielten Zuzanna Corgiel und Vanessa Unterweger.

Die Absolventen der Biberacher Wirtschaftsschule/Berufsfachschule: Nick Anderbrügge, Melik Aydin, Ender Bahtiyar, Ilker Bassezer, Celine Baunach, Marie-Elaine Böhnke, Jennifer Beer, Janis Cohn, Zuzanna Corgiel, Annika Deumlich, Laureta Dukelaj, Laurence Dünkel, Franziska Ege, Sarah-Katharina Ehrhardt, Sabrin El-Moustapha, Jonas Föhr, Kathrin Haas, Tina Haas, Sabrina Heine, Simon Heß, Klaudia Katona, Andreas Kiefer, Ruben Kiesling, Zainab Khalil, Lukas Kramer, Pascal Kübler, Pia Limbeck, Vanessa Lüben, Letizia Mann, Amelie Musch, Julia Reimer, Laura Riedl, Emely Ruppert, Eleonora Sabedini, Leonie Schöpf, Michael Stross, Vanessa Unterweger, Lisa Waletzki, Anastasia Webber, Rene Zentner, Julian Zoller.