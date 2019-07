Gebhard-Müller-Schule: Abiturienten erklimmen den Gipfel

Die Pädagogen und Schüler, Eltern und besonders die frisch gebackenen Abiturienten des Biberacher Wirtschaftsgymnasiums freuen sich über einen Abiturschnitt von 2,3. Damit erreichten sie denselben Wert wie im vergangenen Jahr. Melissa Mohr erlangte die Bestnote von 1,0.

Die Gebhard-Müller-Schule freut sich über 109 feierlich übergebene Abi-Zeugnisse (darunter einmal die Fachhochschulreife) im Schuljahr 2018/19. Darunter waren neun Preise (Note von 1,0 bis 1,4) und 17 Belobigungen (Note 1,5 bis 1,8).

Schulleiter Thomas Ohlhauser und Abteilungsleiter Jürgen Hartinger würdigten die Leistungen der Abiturienten bei der Feier in der Gigelberghalle. Nach einem herzlichen Dank an sein Kollegium und an alle Elternhäuser rief Ohlhauser die unvergessliche Zeit im Schullandheim in La Rosière in Erinnerung. Mit der Metapher von Berg und Aufstieg gab er den Absolventen auch die Erfahrung des Kopfkinos beim anstrengenden Sport mit: Weiterlaufen und Weitermachen, sei dann wichtig – unbekümmert von allen Gedanken, die einem im Kopf kreisen mögen. Doch ebenso wichtig sei es, die nicht hinter sich zu lassen, die den Berg noch nicht ganz erklommen haben. Bei allem Stolz über das Erreichte sollten sich die frisch gebackenen Abiturienten immer bewusst halten: „Es geht im Leben nicht um Noten und Auszeichnungen, sondern sehr häufig um soziale Kompetenz, um Flexibilität, Vielfältigkeit, Freundschaft, Wertschätzung und Hilfe für andere.“

Mit einem kleinen Programm verabschiedeten sich die Schüler von ihren Lehrern. Unter viel Applaus brachen beim Abiball in der Gigelberghalle 109 junge Menschen zu neuen Gipfeln auf.

Sonderpreise gingen mehrfach an Melissa Mohr: neben dem Gebhard-Müller-Preis (beste Leistung in GGK) und dem Preis des Landrats (beste Leistung insgesamt) wurde Melissa noch für den Hilde-Frey-Preis (beste Leistung der Schule) sowie den Rosemarie-Weber-Preis (beste Leistung in BWL in den Kursstufen 1 und 2). Den Scheffel-Preis (beste Leistung in Deutsch in den Kursstufen 1 und 2, wenn im Fach das Abitur geschrieben wurde) erhielt Anna Lena Falkner. Für das beste Abitur in den Naturwissenschaften wurden Lars Krause, Jennifer Moser und Charlotte Schmid von der Firma Böhringer ausgezeichnet. Mit einem Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft wurden Lars Krause und Judith Welte für sehr gute Leistungen im Fach Physik geehrt. Der Chemie-Preis für das beste Abitur im Fach Chemie ging an Paul Mayer und Dominik Mangesius.

Die Absolventen des Wirtschaftsgymnasiums Biberach sind: Ahmeti, Valon; Amann, Bianca; Arnold, Manuel; Aubele, Stefanie; Bammert, Diana; Bächle, Chiara Antonella; Bendel, Marina; Benedict, Alica; Binder, Andrea; Birkhofer, Verena; Brand, Till; Braig, Fabian; Daiber, Carina; Diesch, Jeremias; Drmac, Nela; Eddie, Roseanna; Elsner, Marco; Ehrhart, Selina; Enderle, Tobias; Falkner, Anna Lena; Falsetta-Spina, Vincenzo; Fels, Reiner; Fischer, Tamara; Freund, Selina Sophia; Gataric, Marija; Gebhard, Carolin Christina; Geiger, Natalie; Glaser, Jule; Graf, Alexandra; Grathwohl, Annika; Gronowski, Melanie; Habrik, Marc; Halder, Hannah Marie; Hampp, Karl; Hampp, Tim; Hartok, Nicole; Härle, Chiara; Härle, Pia; Heinzelmann, Patric; Högerle, Thomas; Horvath, Lara; Hutzmann, Linda; Interthal, Amelie; Jans, Julia; Jankowski, Julia; Jaudas, Jan; Jovanovic, Kristina; Karremann, Alisa; Keller, Hanna; Keese, Tim Philipp; Kieselbach, Anton; Kirsinger, Doreen; Kissner, Daniel; Klas, Sarah; Koch, Jonas; Krause, Lars; Kulik, Veronika; Ladel, Fynn Raphael; Lemmle, Pia; Liebhardt, Frank; Lingenhöle, Fiona; Maier, Katja; Mangesius, Dominik; Maile, Joshua; Markowski, Amelie; Mayer, Manuela; Mayer, Paul; Miller, Ronja; Mohr, Melissa; Moser, Jennifer; Müller, Vanessa; Neziraj, Ylli; Nothelfer, Charlotte; Porchatschow, Genrih; Quecke, Matthias; Quecke, Michael; Ramic, Adnan; Reiter, Benita; Rief, Antonia; Rohmer, Luis; Romer, Tamara; Sahin, Alper; Salzer, Noah; Schad, Gina; Schazmann, Greta Alice; Schoch, Maximilian; Scheffold, Claire-Louise; Schick, Lisa; Schmid, Charlotte Elisabeth; Schröter, Annika; Senkin, Katrin; Spangel, Patricia; Speidel, Selina (FHS-Reife); Stärk, Marie; Stocker, Jana; Sülzle, Paul; Tokmak, Selina; Waldmann, Michael; Weiß, Nicolas; Welte, Hannah; Welte, Judith; Wenger, Ilona; Wiedemann, Julia; Wiest, Johannes; Willer, Rebecca Roswitha; Wolf, Eric; Zandel, Adam; Zentner, Patrick; Zoll, Florian