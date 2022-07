Geänderter Busverkehr rund um das Schützenfest

Während des Schützenfestes kommt es ab Mittwoch den 13. Juli, auf einigen Buslinien zu Einschränkungen und Änderungen. Der Baustellenfahrplan für die Maßnahme „Wielandstraße“ bleibt während des Schützenfests bestehen.

Die Haltestellen Holzmarkt und Viehmarkt werden am Mittwoch, 13. Juli, ab 18 Uhr, Samstag , 16. Juli, 11 Uhr, Montag, 18. Juli, bis 11.30 Uhr, Dienstag, 19. Juli, bis 11.30 Uhr und Sonntag, 24. Juli, bis 13 Uhr nicht bedient. Stattdessen wird sie Haltestelle Viehmarkt/Zeppelinring in dieser Zeit für alle Linien als zentrale Haltestelle sowie die Haltestelle Kolpingstraße/Tiefgarage als Ersatzhaltestelle für die Haltestelle Stadthalle angefahren. Die Linien 4 und 5 bedienen Richtung Gewerbegebiet Flugplatz bzw. Mettenberg die Haltestellen Bürgerheim/Kolpingstraße und Kolpingstr./Tiefgarage nicht. Ersatzweise wird hierfür von den Linien 4 und 5 die Haltestelle Bürgerheim/Waldseer Straße angefahren.

In der Schützenfestwoche fährt das Anrufsammeltaxi Biberach von Freitag, 15. Juli, bis Samstag, 23. Juli, nicht. In dieser Zeit wird das Nahverkehrsangebot vom Schützenbus übernommen. Während den Schützenumzügen am Montag, 18. Juli, und Dienstag, 19. Juli, steht der Linienverkehr der Stadtwerke Biberach in und um Biberach still. Richtung Innenstadt rollen die Stadtbusse der Linien 1 bis 6 sowie der Linie 10 bis 08.40 Uhr. Die Stadtbusse fahren bis an die Haltestellen direkt vor der Umzugsstrecke.

Im Linienverkehr nach Bad Buchau (Linie 11) entfallen die Kurse 09.50 Uhr ab Biberach ZOB nach Bad Buchau und 10.24 Uhr ab Bad Buchau nach Biberach. Bei der Fahrt um 11.15 Uhr ab ZOB/Bahnhof nach Bad Buchau wird in Biberach nur die Haltestelle ZOB/Bahnhof bedient. Bei der Fahrt 11.07 Uhr ab Biberach Richtung Regglisweiler (Linie 215) kann in Biberach nur die Haltestelle ZOB/Bahnhof um 11.17 Uhr bedient werden. Ab 11.20 Uhr wird der Linienverkehr wieder normal durchgeführt.

Am Sonntag, 24. Juli, um 11 Uhr wird die Linie 11 geändert. Mit der Fahrt um 08.45 Uhr ab ZOB/Bahnhof Richtung Bad Buchau werden im Stadtzentrum von Biberach nur die Haltestellen Viehmarkt/Zeppelinring, Kolpingstraße/Tiefgarage und die Haltestellen in der Riedlinger Straße bedient. Der Kurs 09.35 Uhr ab Bad Buchau wird normal bis Biberach gefahren. Der Kurs 12.45 Uhr ab ZOB/Bahnhof wird mit 15 Minuten Verspätung um 13 Uhr ab ZOB/Bahnhof begonnen. In Biberach werden im Anschluss zusätzlich die Haltestelle Kolpingstr./Tiefgarage und die Haltestellen in der Riedlinger Straße Richtung Bad Buchau angefahren.

Weitere Informationen sind unter 07351 30250-150, per E-Mail an info@swbc.de, persönlich im Servicebüro oder unter www.swbc.de erhältlich.