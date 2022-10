GCC Finale in Bühlertann

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Finale der German-Cross-Country-Serie (GCC) in Bühlertann war geprägt von Regen und Schlamm, was die rund 330 Motorradfahrer und 40 Quadfahrer allerdings nicht vom Fahren abhielt. Die Strecke bestand aus der MX-Strecke, Acker und einer kleinen Waldpassage.

Schon vor dem Start begann der Regen, so dass auch der gute Start als Vierte Larissa Mayer nicht viel brachte. Nach der ersten Runde war sie bereits Sechste und auf der Strecke herrschte das Chaos. Die Strecke wurde extrem rutschig, so dass der Streckenverlauf vom Veranstalter geändert wurde. Im Laufe der nächsten vier Runden wurden immer mehr Teile der Strecke herausgenommen, da sie nicht mehr befahrbar waren. Larissa, die sehr gerne im Matsch fährt, konnte Runde um Runde Mädels überholen, die normalerweise weit besser sind als sie, die jedoch mit den Bedingungen überhaupt nicht klar kamen. Nach einer Stunde Fahrzeit hörte der Regen zwar auf, die Bedingungen verschlechterten sich jedoch dadurch. Der Boden fing an sich um die Räder zu wickeln und aus dem Fahren wurde ein regelrechtes Glatteisfahren, so dass sich der Veranstalter für einen Rennabbruch nach 1,5 Stunden entschied. In der letzten gefahrenen Runde stürzte Larissa noch bei einem Ausweichmanöver, da vor ihr ein Fahrer hinfiel und ein Fahren außerhalb der Spurrillen nicht mehr möglich war. Mit dem 6. Platz hatte Larissa Mayer jedoch ihr bestes GCC-Ergebnis eingefahren und kam in der Endwertung der XC Women auf den 7. Gesamtplatz.

Nach einer ausgiebigen Putzaktion konnte sie am zweiten Tag erneut starten, dieses Mal in der Klasse X2Sport. Der Regen war zu einem Dauerregen geworden und so musste sie nach 15 Minuten bereits die Brille wechseln, da sie überhaupt nichts mehr sah. Nach 30 Minuten Fahrzeit fiel ihre Vorderradbremse aus und sie konnte nur noch mit dem Hinterrad bremsen. Leider hörte es dann auf zu regnen und das Drama vom Vortag wiederholte sich. Die einfachsten Hänge waren nicht mehr zu bewältigen, sie fuhr zweimal in die Box und musste mehrmals die Handschuhe wechseln, da sie damit nach Stürzen in den Schlamm nicht mehr den Gasgriff drehen konnte. Sie beendete das Rennen auf dem 12. Platz, was ebenfalls ihre persönliche Bestleistung in dieser Klasse war.