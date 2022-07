Gautschwur und Wassertaife des Hauchler Studios

Der Gautschwur und die Wassertaufe des Hauchler Studios findet am Samstag, 23. Juli, statt. Mit Gautschschwur und Wassertaufe würden traditionell die angehenden Jünger Gutenbergs von den Sünden der Ausbildung reingewaschen, bevor sie in die Arbeitswelt entlassen werden, heißt es von Seiten des Hauchler Studios. Das Schulfest findet im Anschluss an die offizielle Verabschiedung der Absolventinnen und Absolventen des Berufskollegs Grafik-Design und der Fachschulen in Vollzeit und Teilzeit (Bachelor Professional in Print und Media - Medienfachwirte und Industriemeister) statt. Zwischen 15 und 18 Uhr werden auf dem Schulgelände vor dem Hauchler Studio in der Karl-Müller-Straße 6 zuerst die Grafik-Designer zu Ehren Ihres Abschlusses vom Lehrerkollegium „geflautscht“. Gautschschwur und Wassertaufe beginnen ab 15.45 Uhr mit den Fachschüler. Es sind im Schulgebäude auch wieder Design-Ausstellungen geplant.