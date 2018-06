Gaukler proben eine Feuershow

Zur Jahreshauptversammlung hat sich die Gauklergruppe der TG Biberach kürzlich getroffen. Auf der Tagesordnung standen Wahlen durchzuführen, der Rückblick auf das vergangene Jahr, die Pläne für 2015 und der Austausch über neue Ideen.

Gruppenleiter Jürgen Rudischhauser berichtete von 15 Auftritten im vergangenen Jahr und hob dabei als besondere Höhepunkte die Teilnahme am Schützenfest mit weiteren acht Auftritten und am dreitägigen Ritterturnier in Schluderns (Südtirol) hervor.

Das Gremium stellte sich geschlossen wieder zur Wahl und wurde geschlossen wiedergewählt: Jürgen Rudischhauser (als Gruppenleiter automatisch im Gremium), Sarah Grundler, Sabine Klan, Jürgen Hotz, Arndt Boland und Verena Braig.

Neuaufnahmen gab es 2014 keine, wobei ein Gaukler sich noch in der „Probezeit“ befindet und voraussichtlich 2015 fest in die Gruppe aufgenommen wird. 2014 war für die Gaukler ein besonderes „fruchtbares“ Jahr, teilt der Vorstand mit, denn das Licht der Welt erblickten vier „Babygaukler“. Und auch 2015 beginne vielversprechend, da schon jetzt zwei Babys unterwegs sind.

2015 sind neben der Teilnahme am Schützenfest und am Ritterturnier in Schluderns Auftritte beim Fasching in Warthausen, auf Schloss Scherneck bei einer Mittelalter-Hochzeit, beim Rosenfest, beim Musikfrühling, bei Weihnachtsmärkten und Privatfesten geplant.

Neues Zelt anschaffen

Es soll ein zweites, kleineres Zelt angeschafft werden, das leichter transportiert werden und von einer kleineren Gruppe aufgebaut werden kann. Auch eine choreographierte Feuershow soll zusammengestellt und geprobt werden.

Und damit das Kameradschaftliche bei all den Auftritten nicht zu kurz kommt, werden die Gaukler im Frühling einen erlebnisreichen Tag im Burrenwald mit gemeinschaftlich zu lösenden Aufgaben und anschließendem gemütlichen Beisammensein organisieren.

Wer Interesse hat, selbst bei den Gauklern dabei zu sein, kann sich bei Jürgen Rudischhauser (Telefon 07351/24031) melden oder mit Sportkleidung jeden Donnerstag ab 20 Uhr in der Gaisentalturnhalle vorbeischauen.