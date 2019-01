Gastroverband stellt sich vor

Das Gastromobil des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands macht am Freitag, 18. Januar, Station beim Berufeaktionstag der IHK in Biberach. Von 9 bis 14 Uhr steht der umgebaute Linienbus vor dem Landratsamt in der Rollinstraße. Das Gastromobil informiert über die Berufs- und Karrierechancen im Hotel- und Gaststättengewerbe. Schüler lernen spielerisch die gastgewerblichen Berufe kennen und erfahren, welche Betriebe Ausbildungsplätze anbieten. Multimediaelemente ermöglichen eine Annäherung an die Branche: Die Schüler erleben eine virtuelle Fahrt durch die Hotellerie und Gastronomie oder reisen um die Welt von Hotel zu Hotel.