Gastroenterologische MVZ-Praxis startet

Im Zuge der Neustrukturierung der Gesundheitsversorgung im Landkreis wird das ambulante gastroenterologische Spektrum am Standort Biberach weiter ausgebaut und im neuen Klinikum zentralisiert. Dies teilt die Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH mit. In enger Zusammenarbeit mit den Experten der Medizinischen Klinik werden in der Praxis unter Leitung von Chefarzt Prof. Dr. Christian von Tirpitz umfassende Diagnose- und Therapiemöglichkeiten angeboten.

Für eine langfristige Sicherung des ambulanten Versorgungsangebots sowie im Zuge der Zentralisierung des medizinischen Leistungsspektrums bietet die Sana MVZ Landkreis Biberach GmbH im neuen Klinikum ab sofort eine Vielzahl an Diagnose- und Therapiemöglichkeiten bei Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes sowie der Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse.

Bislang am Standort Laupheim verortet, stellt die Gastroenterologische MVZ-Praxis einen wichtigen Pfeiler in der regionalen Gesundheitsversorgung dar. Nach dem Ausscheiden von Dr. Achim Roempp sei es dort leider nicht gelungen, den kassenärztlichen Sitz im Rahmen der eingeräumten Frist mit einem qualifizierten Facharzt zu besetzen, so Timo Ganter, Geschäftsführer der Sana MVZ Landkreis Biberach GmbH. „Wir freuen uns daher sehr, dass unser langjähriger Chefarzt und stellvertretender Leiter des Darmzentrums Prof. Dr. von Tirpitz als erfahrener und versierter Gastroenterologe ab sofort die kassenärztlichen Leistungen im Rahmen von MVZ-Sprechstunden erbringen wird.“ Im neuen Biberacher Zentralklinikum sowie in der neuen MVZ-Praxis bietet von Tirpitz ab sofort ein breites ambulantes Spektrum im Bereich der Gastroenterologie. Ein Schwerpunkt bleibt weiterhin die Behandlung von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.

Die gastroenterologische Sprechstunde, die von Tirpitz zusätzlich in Ochsenhausen anbietet, wird noch bis zum 30. November 2021 parallel zu den neuen ambulanten Sprechzeiten am Standort Biberach fortgeführt und dann sukzessive in die MVZ-Strukturen in Biberach integriert. Die auf dem ehemaligen Klinikareal in Ochsenhausen ansässige Chirurgische MVZ-Praxis unter der Leitung von Dr. Claus Christ wird zum 1. Dezember 2021 in das neue Ärztezentrum auf der Rottuminsel umziehen. Unterstützt durch Facharzt Alexander Hiob wird die MVZ-Praxis hier weiter das unfallchirurgische und orthopädische Spektrum vorhalten. Die kardiologische Sprechstunde von Dr. Hans-Ulrich Goos wird ab diesem Zeitpunkt ebenfalls in das Ärztezentrum verlagert.