Gastgeberverzeichnis wird neu aufgelegt

Die Abteilung Tourismus & Stadtmarketing der Stadtverwaltung legt das Biberacher Gastgeberverzeichnis neu auf. In der Broschüre sind Hotels, Ferienwohnungen und Gastronomiebetriebe in Biberach und Umgebung zu finden. Wer seinen Betrieb in das Gastgeberverzeichnis aufnehmen möchte, wendet sich an das Stadtmarketing.

Das Gastgeberverzeichnis gehört laut Mitteilung der Stadtverwaltung zu den beliebtesten Broschüren, die bei der Tourist-Information angefordert und mitgenommen werden. Die Broschüre ist auch an verschiedenen Auslagen in Biberach, wie in den Tiefgaragen oder im Museum, zu finden und wird außerdem auf Messen an ein breites Publikum verteilt.

Die Neuauflage des Gastgeberverzeichnisses erscheint voraussichtlich im dritten Quartal 2018 mit einer Laufzeit von etwa 18 Monaten. Neben Betrieben aus Biberach haben auch Gastronomiebetriebe, Hotels und Ferienwohnungen in einem Radius von 17 Kilometern um Biberach herum die Möglichkeit, einen Eintrag im Gastgeberverzeichnis zu buchen. Außer in der gedruckten Version werden die Betriebe auch im Internet unter www.biberach-tourismus.de aufgeführt.