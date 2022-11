Gastgeber für Künstler des Opern- und Ballett-Theaters aus der Ukraine gesucht

Das Nationale Opern- und Ballett-Theater aus der Stadt Kharkiv kommt für zwei Auftritte am Wochenende 3. und 4. Dezember nach Biberach. Für die ukrainischen Gäste werden noch Gastgeber gesucht. Aufgeführt werden „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ sowie die Musical-Show „Broadway‘s Lights“. Für die beiden Auftritte reisen Orchester, Chor und Ballett des Theaters an, insgesamt werden rund 150 Musikerinnen und Musiker vom städtischen Kulturamt in Biberach erwartet. Ein Teil des Ensembles soll privat untergebracht werden, daher sucht das Kulturamt mit Unterstützung des Vereins Städte Partner Biberach aktuell für etwa 45 Personen (Einzelpersonen und wenige Ehepaare im Alter zwischen 28 und 48 Jahren) nach Gastgebern. Die Gruppe reist am Freitagabend, 2. Dezember, an und am Montagmorgen, 5. Dezember, weiter nach München. Am Samstag und Sonntag wird tagsüber geprobt, die Aufführungen sind am Samstag um 19 Uhr und Sonntag um 19.30 Uhr. Wünschenswert wäre, wenn die Gäste bei ihren Gastgebern ein Frühstück und nach den Konzerten ein leichtes Abendessen bekommen und sie gegebenenfalls zu den Proben gebracht und nach dem Konzert abgeholt werden könnten. Wer Gäste aufnehmen will, kann sich bei der Koordinatorin Irina Frenkel, E-Mail frenkel.irina@web.de, melden. Alle Gastgeber erhalten als Dank kostenfrei eine Eintrittskarte für eine Aufführung.