Gastgeber Biberach peilt den Titel an

Die fußballlose Zeit im Kreis Biberach hat am morgigen Freitag, 6. Januar, ein Ende. Ab 10 Uhr kicken die Fußballer in der Biberacher BSZ-Halle um den Kreismeistertitel. 36 Teams, aufgeteilt auf sechs Gruppen, kämpfen bis Sonntag, 8. Januar, um den Titel. Diesmal wird das Turnier anders als in den vergangenen beiden Jahren nicht parallel zu den Hallenbezirksmeisterschaften der Frauen ausgetragen. Die spielen am Samstag, 7. Januar, in Ochsenhausen um den Titel.

Die Kreismeisterschaft der Männer ist in diesem Jahr der Höhepunkt der Hallensaison, da sie nicht als Qualifikation für den Oberschwabenpokal fungiert. Dieser findet 2012 nicht statt, da sich der Energieversorger EnBW aus dem Sponsoring zurückgezogen hat, nachdem sich im Bodenseekreis kein Ausrichter für eine Kreismeisterschaft gefunden hatte. In Ravensburg, Sigmaringen und Biberach erfreut sich diese hingegen nach wie vor großem Zuspruch. Dies zeigt auch, dass neben dem Veranstalter FV Biberach mit Achstetten, Baltringen, Reinstetten und Birkenhard auch die anderen vier Landesligisten aus dem Bezirk Riß am Start sind. Verbandsligist Olympia Laupheim hat ebenfalls gemeldet, geht aber mit den Spielern der Bezirksligareserve ins Rennen.

Die Olympia zählt aber dennoch zum Favoritenkreis, konnten die FV-Kicker doch in der Bezirksliga bislang als Zweiter eine gute Rolle spielen. Aktuell rangiert Olympia II dort nur vier Punkte hinter Spitzenreiter Gutenzell und liegt auf Aufstiegskurs. In Gruppe drei treffen die Laupheimer auf den Landesligisten SV Baltringen sowie auf Rot/Rot, Baustetten, Bellamont und Dürmentingen. Vergangenes Jahr scheiterte die Laupheimer Reserve erst im Viertelfinale am späteren Titelträger Türk Spor Biberach.

Neben den jeweiligen Gruppenersten und -zweiten kommen auch die vier besten drittplatzierten der sechs Gruppen in die Zwischenrunde am Sonntag.

Die Landesligisten Birkenhard und Reinstetten gehören nach den Leistungen beim zurückliegenden Turnier auch diesmal zum Favoritenkreis. Birkenhard unterlag 2011 erst im Finale und trifft in Gruppe 1 zunächst auf Bad Schussenried 1, Äpfingen, Wacker Biberach 1, Schemmerhofen und Ertingen/Binzwangen.

Der letztjährige Viertelfinalist Reinstetten bekommt es in Gruppe 6 mit Mietingen 2, Sulmetingen, Andelfingen, Rißegg und Titelverteidiger Türk Spor zu tun. Bei den Biberachern bleibt abzuwarten, ob sie an die Leistungen aus 2011 anknüpfen können. In der Bezirksliga kämpft der Verein als 13. derzeit gegen den Abstieg.

Gastgeber FV Biberach reiht sich ebenfalls in den Kreis der Favoriten in der BSZ-Halle ein. Noch im vergangenen Jahr verpassten die Biberacher Kicker das Viertelfinale. „Die Scharte wollen wir auswetzen“, sagt Bruno Münch, der das Turnier gemeinsam mit Markus Forderer und Arthur Lachenmaier organisiert. „Wir werden mit der besten Mannschaft auflaufen und peilen den Turniersieg an.“ Neben Reinstetten und Laupheim hat er im Kampf um den Titel auch Bezirksligist Bad Schussenried auf dem Zettel. Am heutigen Donnerstagnachmittag gehe die Vorbereitung des Turniers in die heiße Phase, sagt Münch. Beim Turnier selbst seien rund 40 Helfer vom Verein im Einsatz.