Gastfamilien gesucht

50 Schülerinnen und Schüler aus den USA kommen im August mit der gemeinnützigen Austauschorganisation Experiment nach Deutschland, um hier an einem Schüleraustausch teilzunehmen – vorausgesetzt bis zum Tag ihrer Anreise wird für alle Schüler eine Gastfamilie gefunden.

Sie sind Stipendiaten des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP), einem gemeinsamen Austauschprogramm des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses. Die Jugendlichen lernen so eine andere Kultur kennenlernen, können ihre Deutschkenntnisse verbessern und neue Erfahrungen sammeln.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete appelliert an die Bürger im Kreis Biberach, ihre Türen für die amerikanischen Jugendlichen zu öffnen: „Ich würde mich sehr freuen, wenn sich Familien aus Biberach melden würden. Für die Gastfamilien ist die Aufnahme genauso spannend und bereichernd wie für die Schülerinnen und Schüler selbst – man lernt viel über die amerikanische Kultur, aber auch eigene Gewohnheiten und Traditionen werden meist aus einem neuen Blickwinkel betrachtet.“

Für die Zeit ab August 2022 werden noch Gastfamilien für die jungen US-Amerikaner gesucht. Interessierte wenden sich an Experiment e.V., Ansprechpartner Matthias Lichan unter der Telefonnummer 0228 / 95 722 21 oder per Mail an lichan@experiment-ev.de.