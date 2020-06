Gasleitung bei größerer Baustelle in Biberach beschädigt

Auf einer Baustelle in Biberach hat es am Freitagmorgen einen Zwischenfall gegeben. Im Zuge der Arbeiten in der Birkenharder Straße wurde eine Gasleitung beschädigt.

Es sei zu einem stärkeren Gasaustritt gekommen, sagte Feuerkommandant Florian Retsch Schwäbische.de. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst seien angerückt, um die Unfallstelle abzusichern. Einsatzkräfte evakuierten zwei Gebäude und deren Bewohner. Nach ersten Erkenntnissen ist niemand verletzt worden.

Die Stadt Biberach lässt derzeit in vier Bauabschnitten den Straßenbelag und das Kanalnetz in der Birkenharder Straße im Bereich von der Mondstraße bis zur Hochvogelstraße sanieren. Zudem entsteht bergauf auch ein Schutzstreifen für Radfahrer.

Eine Umleitung für den Verkehr ist eingerichtet. Zudem hat die Baustelle auch Auswirkungen auf den Stadtbusverkehr. Die Haltestelle Weingartenbergstraße kann nicht bedient werden.