Gallery Book soll Kunst geflüchteter Schüler zeigen

Das „Gallery Book“ ist kaum zu übersehen. Es steht Ende Oktober aufgeklappt links vor dem Haupteingang des Wieland-Gymnasiums. Das stilisierte Buch mit seinen Seiten bietet Platz für 36 Bilder von Kinder und Jugendlichen. Die Idee zu diesem Buch hatten drei künstlerisch und kreativ veranlagte Menschen: Die Weingartener Künstlerin und Kirchen-Restauratorin Annette Stacheder gestaltet und betreut das Projekt und arbeitet diesbezüglich auch mit Kindergruppen. Ihr Lebensgefährte Timmo Strohm betreut das Projekt digital, hilft als Vorleser und schreibt Kreativtexte dazu. Den Kontakt zum Wieland-Gymnasium stellte Eva Betzemeier her. Sie ist ebenfalls Mitglied der Künstlergruppe, zudem Mutter eines Schülers des Wieland-Gymnasiums. Alle drei engagieren sich seit längerem ehrenamtlich in der Kulturarbeit für Kinder in Oberschwaben. Mittlerweile wurde der Verein Kulanzamt daraus.

Das Gallery Book wurde erstmals bei der Ravensburger Street Art-Aktion „Popup - Kunst im Stadtraum“ 2021 umgesetzt. Idee, Entwurf und Umsetzung stammt von Annette Stacheder, deren gleichnamiges Atelier die Aktion betreut. „Ich bin sehr froh“, so Stacheder, „dass unser Konzept jetzt in Biberach Fortsetzung findet.“ Das Gallery Book bietet eine Plattform für Bilder von Kindern und Jugendlichen, die sonst wenig Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks hatten. Zudem ist es der Aufhänger für weitere Aktivitäten um das Buch herum: Begegnungen, Lesungen, Konzerte, Digitales.

Für Biberach hatte Schulleiter Ralph Lange die Idee, Kindern und Jugendlichen aus den so genannten Vorbereitungsklassen (VKL) die Möglichkeit des künstlerischen Gestaltens zu ermöglichen. Inzwischen gibt es insgesamt fünf solche Klassen an der Mali-Schule, der Dollinger Realschule und dem Pestalozzi-Gymnasium. Dort lernen Kinder und Jugendliche morgens Deutsch, vor allem – aber nicht nur – Geflüchtete aus der Ukraine. „Kunst- und Kulturinteressierte aus diesen Klassen sind eingeladen, am Gallery Book mitzuwirken.“ Auch Angelika Scherb, die seit langem VKL unterrichtet und auch koordiniert, kann sich sehr gut vorstellen, dass sich einige Schüler/innen für dieses Projekt begeistern. Im zweiten Halbjahr wird es zudem ein Begleitprogramm der Gruppe und weiterer Unterstützer geben. Ein großer Teil der Kosten des Projekts konnte durch die Unterstützung der Bürgerstiftung Biberach geschultert werden.