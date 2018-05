Gaisental-Grundschule feiert mit traditionellen Spielen

Unter dem Motto „Ene mene miste, es rappelt in der Kiste – Spiele früher“ hat die Biberacher Gaisental-Grundschule ihr Schulfest gefeiert. Elternbeirat und Lehrerkollegium hatten sich schon im Winter Gedanken zu Motto, Programmpunkten und Räumlichkeiten gemacht. Mit Erfolg: Es kamen rund 500 Besucher.

Begrüßt wurden alle Helfer und Gäste durch das Schulleitungsteam Yvonne von Borstel-Hawor und Luitgard Eckert. Der Grundschulchor stand schon in den Startlöchern für die Aufführung des Minimusicals „Die Siebenschläfer“, das er am Nachmittag noch einmal zeigte. Wer nicht gleich einen Platz in der Aula bekam, konnte sich mit Getränk und leckerem Essen in die Sonne setzen oder schon einmal die einzelnen Stationen in Augenschein nehmen.

In verschiedenen Klassenzimmern wurden „Himmel und Hölle“-Spiele gebastelt, es gab Fadenspiele, den Tütenkasper und Wunderscheiben. Kinder konnten sich beim Dosenwerfen, Zehnerball oder im Gummitwist üben. Auch Eltern und Großeltern versuchten sich an Spielen ihrer Kindheit.

Der Verein Jugend Aktiv war mit dem Spielmobil vor Ort. Das DRK Biberach stellte einen Rettungswagen zur Verfügung, den man sich von den Juniorhelfern und den DRK-Mitarbeitern zeigen lassen konnte. Die Juniorhelfer bewiesen, dass sie in den vergangenen Monaten viel gelernt hatten. Man konnte sich bei ihnen unter anderem einen Verband nach Wahl anlegen lassen. Bei so viel „Verletzten“ wie es plötzlich gab, konnte man annehmen, Schulfeste seien eine äußerst gefährliche Angelegenheit.

Ein Höhepunkt des Schulfests war die Austragung eines Vorentscheids zur Memo-Meisterschaft. Mehr als 40 Kinder aus allen Klassenstufen hatten sich für den Wettbewerb der Bürgerstiftung angemeldet. Über mehrere Runden und unter Aufsicht des Stiftungsrats Dietmar Patent wurden die vier Schulsieger ermittelt, die am 9. Juni die Schule beim großen Finale der Memo-Meisterschaft in der Stadtbierhalle vertreten werden. Mit dem Auftritt der Funky Kids ging das Fest zu Ende. Sie brachten noch einmal Stimmung in die Turnhalle und am Ende versuchten sich zahlreiche Kinder an einer kleinen Schrittfolge.