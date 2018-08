Günter Schilling sichert sich erneut DM-Titel

Günter Schilling von der TG Biberach hat bei den deutschen Meisterschaften im Bogenschießen in Wiesbaden erneut den Titel bei den Senioren geholt. Auf dem sechsten Platz beendete Radmila Schilling bei den Seniorinnen den Wettkampf.

In Wiesbaden wurde nach den Regeln der World Archery (WA) im Freien geschossen. Für die TG Biberach hatten Radmila und Günter Schilling zuvor alle vorausgegangenen Qualifikationswettbewerbe erfolgreich bestritten. Zuletzt hatten beide jeweils den Titel bei den Landesmeisterschaften geholt.

Bei strahlendem Sonnenschein waren bei der DM im Sportstadion in Wiesbaden 56 Zielscheiben à vier Schützen aufgestellt. Zwei Hürden hatten die Sportler zusätzlich zu meistern. Der Platz war mit Kunstrasen belegt und so machte den Teilnehmern eine nahezu unerträgliche Hitze von oben und auch vom Boden her zu schaffen. Zudem herrschte von Anfang an ein recht böiger Seitenwind, der im Laufe des Wettbewerbs weiter an Intensität zulegte.

Während Günter Schilling aufgrund jahrelanger Erfahrung mit diesen Windverhältnissen noch geradeso zurecht kam, hatte Radmila Schilling einen schweren Stand. Nach erst eineinhalb Jahren in dieser Sportart aktiv, konnte sie hier keine Erfahrungswerte in ihren Wettkampf einbringen. Trotz hartem Kampf musste sie Ring um Ring an ihre weitaus erfahreneren Mitstreiterinnen abgeben. Ihre Platzierung während des Wettkampfs schwankte zwischen Rang vier und sieben. Nach 72 Wertungspfeilen schloss Radmila Schilling den Wettkampf schließlich auf dem sechsten Platz ab. Zwischen Rang zwei und sechs lagen am Ende nur 17 Ringe, was für eine große Leistungsdichte sprach.

Wind nimmt zu

Günter Schilling konnte trotz eigener großer Erwartungen nicht ganz mit seinen Trainingsleistungen punkten. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung gelang es ihm aber, sich in einer vierköpfigen Spitzengruppe zu etablieren. Nach bereits wenigen Passen (1 Passe = 6 Pfeile) und konstantem Schießen lag er vorn und schoss bis zur Halbzeit einen Vorsprung von sieben Ringen heraus.

Nachdem der Wind in der zweiten Hälfte des Wettkampfs weiter zulegte und zum Teil stürmisch wurde, war häufiges Absetzen und Abbrechen eines Zielvorgangs notwendig. Teilweise war es bis zu einer Minute nicht möglich, den Bogen zum Zielen anzuheben. Günter Schilling konnte auch die zweite Hälfte des Matches als Bester mit einem weiteren Ring Vorsprung abschließen. Schlussendlich lag er acht Ringe vor dem Ersten des Vorjahrs und sicherte sich nach 2016 erneut den DM-Titel.