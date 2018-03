Göppingen ist eine Nummer zu groß für die TG Biberach

Trotz einer aufopferungsvollen Leistung haben die Damen der TG Biberach in der Handball-Württembergliga eine 18:24 (8:11)-Niederlage bei Frisch Auf Göppingen II hinnehmen müssen. Nach einer über weite Phasen starken Partie der Biberacherinnen gingen am Ende die Gastgeberinnen verdient als Siegerinnen vom Platz.

Es war eine tadellose Leistung, die die TGB-Damen, die auf Torhüterin Andrea Bretzel und Johanna Linse verzichten mussten, im ersten Durchgang speziell in der Abwehr zeigten. Gegen individuell sehr starke Gastgeberinnen zeigte der komplette Abwehrverbund viel Herz, Laufbereitschaft und Kampf und so musste sich der Favorit jeden seiner elf Treffer im ersten Durchgang sehr mühevoll erarbeiten. Das gefährliche Konterspiel der Gastgeberinnen konnte fast komplett aus dem Spiel genommen werden und auch die Rückraumspielerinnen bissen sich die Zähne an der TGB-Abwehr aus. Lediglich die starke Anja Schwenk war immer wieder mit starken Würfen zur Stelle und machte einige Probleme. Im Angriff allerdings taten sich die Biberacherinnen schwer. Einige Fehler und vor allem einige Fehlwürfe zu viel sorgten für wenige Treffer gegen eine starke Heimdefensive. So sahen die vielen mitgereisten Biberacher Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe und einen 8:11-Halbzeitrückstand der TGB zur Pause.

Im zweiten Durchgang folgte dann zunächst eine Schwächephase der Blau-Gelben und man musste schnell einige Treffer einstecken, ehe man sich wieder stabilisieren konnte. Allerdings hatte man sich nun einen Sechs-Tore-Rückstand eingefangen, dem man den Rest der Partie hinterherlief.

Am Ende gewannen die Gastgeberinnen verdient mit 24:18 und zeigten, dass sie zurecht auf dem Sonnenplatz der Tabelle stehen. Doch auch das TGB-Trainerteam konnte positive Dinge aus dem Spiel mitnehmen: „Was wir in der ersten Halbzeit und auch in Teilen der zweiten Halbzeit speziell in der Abwehr gezeigt haben, war überragend. Im Angriff hatten wir zu wenig Zugriff aufs Spiel. Speziell hier hat man gesehen, was im Vergleich zu einer Topmannschaft wie Göppingen noch fehlt“, so die Trainer. Dennoch, der Abstand zu den Spitzenmannschaften der Württembergliga sei nicht groß, „das haben die letzten Auftritte gezeigt“.