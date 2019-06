Gäste aus Genf sind zu Besuch am Wieland-Gymnasium

Nachdem 20 Schüler der Klassen 8b und 8c des Biberacher Wieland-Gymnasiums bereits im Oktober 2018 nach Genf gereist waren und dort vielfältige Eindrücke in der Stadt am Genfer See sammeln konnten, haben sich kürzlich nun alle auf den Gegenbesuch der École Moser am Wieland-Gymnasium (WG) gefreut.

In einem abwechslungsreichen Programm lernten die Gäste aus Genf sowohl die Besonderheiten der Stadt Biberach als auch Oberschwabens kennen und gleichzeitig blieb doch stets genügend gemeinsame Zeit für die alltäglichen Begegnungen der jungen Genfer mit ihren Biberacher Austauschschülern und das Leben in und mit den Gastfamilien.

Neben geführten Touren durch Biberach und Ulm hatten die Schüler mit ihren Austauschpartnern bei einer Schulrallye aber auch die Gelegenheit, das WG auf eigene Faust zu erkunden. Die Bäckerei Bold ermöglichte außerdem spannende Einblicke in die tägliche Arbeit in einer Backstube, wo sich alle abschließend selbst ihre eigene Brezel formen und backen durften. Eine Einkaufsrallye und der traditionelle Empfang im Rathaus wurden ergänzt durch einen gemeinsamen Ausflug aller zum Bodensee.

Nach einer Woche des Eintauchens in den Biberacher (Schul-)Alltag und des Kennenlernens regionaler Besonderheiten blickten alle Beteiligten beim gemeinsamen Abschlussabend auf eine spannende und in jedem Fall ereignisreiche und besondere Woche zurück, in der Freundschaften vertieft und ganz nebenbei die Fremdsprachenkenntnisse erweitert werden konnten.