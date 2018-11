FVB peilt im Topspiel Zählbares an

Für den Tabellenzweiten FV Biberach steht in der Fußball-Landesliga das nächste Topspiel auf dem Programm. 2:2 hieß es vor Wochenfrist beim Spitzenreiter TSV Berg, am Samstag tritt der FVB nun zum Rückrundenauftakt beim Vierten, dem FV Rot-Weiß Weiler, an (Anstoß: 14 Uhr).

„Das war eine perfekte Mannschaftsleistung. Das Team hat sehr gut gegen den Ball gearbeitet und alle taktischen Vorgaben perfekt umgesetzt“, findet FVB-Trainer Dietmar Hatzing immer noch lobende Worte für den Auftritt seiner Elf gegen Berg. „Mit dem Punkt können wir mehr als leben. Berg ist der absolute Titelfavorit, die beste Mannschaft in der Liga.“ Durch das Remis bleibt der FVB (34 Punkte), der nun seit sieben Spielen ungeschlagen ist, dem TSV bei vier Zählern Rückstand weiter auf den Fersen.

Die Tabelle interessiert Hatzing jedoch weiter nicht, auch wenn es seiner Ansicht nach natürlich schön ist, so weit oben zu stehen. „Unser Blick ist auf das kommende Spiel gerichtet. Gegen Weiler wollen wir nochmal unsere Leistung abrufen“, so der FVB-Trainer. Ziel sei es, wieder mindestens einen Punkt mitzunehmen. „Wir wollen einfach mit einem positiven Ergebnis in die Pause gehen“, erläutert Hatzing.

Weiler hat nach 15 Spielen fünf Zähler weniger auf dem Konto als der FV Biberach und vor Wochenfrist gegen Ravensburg II mit 1:4 verloren. „Ich erwarte einen hoch motivierten Gegner, auch Weiler will mit einem positiven Erlebnis in die Winterpause gehen“, so der FVB-Trainer. Die Rot-Weißen haben mit Mathias Stadelmann, der mit zwölf Treffern die Torjägerliste anführt, einen Topstürmer in ihren Reihen. „Er ist brandgefährlich, hat sehr viel Qualität. Das hat er vergangene Saison als Torschützenkönig bewiesen und tut es jetzt wieder“, sagt Hatzing. Samuel Riegger sei ein wichtiger, zentraler Spieler. Er und Julian Karg hätten in der Hinrundenpartie ein sehr gutes Spiel über außen abgeliefert. Karg steht Weiler am Samstag wegen einer Rotsperre aber nicht zur Verfügung.

3:1-Sieg im Hinrundenspiel

Das Hinrundenspiel hatte Biberach im August zu Hause mit 3:1 gewonnen. „Schon da hat uns Weiler alles abverlangt“, erinnert sich der FVB-Trainer. „Es ist insgesamt einfach eine starke Mannschaft, schon über Jahre hinweg. Das heißt für uns, dass jeder Einzelne wieder 100 Prozent geben und an seine Leistungsgrenze gehen muss. Wir müssen als Team funktionieren, dann können wir auch in Weiler was holen.“

Verzichten muss Hatzing im Auswärtsspiel weiter auf Timo Heimpel (Muskelzerrung) und den langzeitverletzten Kubilay Yesilöz (Knieprobleme). Andreas Wonschick hat unter der Woche wegen eines grippalen Infekts nicht trainieren können. „Ich gehe aber davon aus, dass er dabei sein wird. Ob er von Anfang spielen kann, entscheidet sich kurz vor dem Spiel“, sagt der FVB-Trainer, der für die Partie keinen Favoriten sieht. „Das ist ein 50:50-Spiel.“