Die C-Jugendfußballer des FV Biberach haben das Double gewonnen. Den Meistertitel in der Bezirksstaffel holten sich die Biberacher ungeschlagen. Darüber hinaus sicherte sich der FVB-Nachwuchs auch den Bezirkspokal. In den Relegationsspielen am 22. und 29. Juni gegen den TSV Blaustein können die Biberacher nun noch den Aufstieg in die Landesstaffel schaffen.