FVB-Nachwuchs holt sich das Double

Die B-I-Junioren des FV Biberach haben sich mit einem 1:0-Sieg gegen den FV Olympia Laupheim II den Fußball-Bezirkspokal gesichert. Zuvor hatte das Team von Trainer Bernd Eisler bereits die Bezirksmeisterschaft mit gerade mal einem Punkt Vorsprung vor Olympia Laupheim II gewonnen. Nun trifft die Mannschaft in den Aufstiegsspielen zur Verbandsstaffel Süd auf die SGM Oberiflingen (Kreis Nördlicher Schwarzwald). Anpfiff ist am kommenden Sonntag um 14 Uhr zunächst zu Hause im Biberacher Stadion. Das Rückspiel findet am Sonntag darauf in Oberiflingen statt.